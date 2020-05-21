Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года: 408 заразились, 5 умерли

За последние сутки в России зафиксировано 8849 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 7289 пациентов полностью выздоровели, 127 скончались. Из них новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 21 мая 2020 года составили 408 человек. Всего с начала пандемии в Северной столице зарегистрировано уже 12 203 заболевших.

- На 21 мая в Санкт-Петербурге коронавирусом заразились еще 408 человек. На данный момент в городе болеют 9438 петербуржцев, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса в Санкт-ПетербургеФото: Павел РОМАНОВ

Также за последние сутки выздоровели 181 человек, 2661 за все время пандемии. Не обошлось и без плохих новостей. В Петербурге зафиксировано 5 новых летальных случаев от коронавируса. В общей сложности с начала эпидемии в городе умерли 104 человека.

Напомним, что накануне в Петербурге начались клинические испытания препарата от коронавируса. Ливилимаб - лекарство от осложнений, которые появляются от инфекции. Его разработчики надеются, что терапия может позволить существенно снизить как смертность, так и нагрузку на систему здравоохранения. Испытания пройдут в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе, в Боткинской больнице и Медицинском исследовательском центре имени Алмазова.