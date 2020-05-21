2020-05-21T18:14:42+03:00
Общество

Власти объяснили, почему медсестры так часто болеют коронавирусом в Санкт-Петербурге

По последним данным, всего с начала эпидемии в Санкт-Петербурге инфекцию подхватили 2 500 медработников
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам специалистов комитета по здравоохранению, медиков подвели нехватка средств защиты и знаний об инфекции.По словам специалистов комитета по здравоохранению, медиков подвели нехватка средств защиты и знаний об инфекции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Главными причинами высокой забоелваемости коронавирусом среди медсестер в Санкт-Петербурге могли стать два фактора: нехватка средств защиты и низкий уровень готовности к эпидемии. Об этом сегодня, 21 мая, в ходе большой пресс-конференции рассказала журналистам главный внештатный специалист городского комитета по здравоохранению Ирина Бубликова.

- Можно сказать, что на самом начальном этапе не хватало в том числе каких-то знаний, и, безусловно, средств защиты, - отметила Бубликова. - Не обидятся на меня наши медсестры, я их очень люблю и уважаю, но думаю, что на самом первом этапе, когда мы только начали работать с такой инфекцией, может быть, и сами сотрудники недооценивали контагиозность (заразность — прим.ред.) этой инфекции.

Ранее в Санкт-Петербурге появился мемориал врачам, умершим от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее в Санкт-Петербурге появился мемориал врачам, умершим от коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН

Что касается обучения медиков — и в первую очередь младшего персонала — навыкам обращения с «ковидными» больными, то оно, по словам Бубликовой, поначалу не являлось обязательным. Из-за этого многие специалисты — особенно непрофильных отраслей - вынуждены были вынуждены учиться буквально на ходу, уже во время работы в стационарах и перепрофилированных больницах. Сейчас обучение уже поставили на поток — и, по данным комздрава, заболеваемость среди медиков снизилась.

- Медсестрам пришлось целиком поменять свою работу, из-за пандемии появились большие проблемы, - пояснил президент Профессиональной региональной общественной организации медицинских работников города Галина Подопригора. - Ошибки были допущены в вопросах того, где снимать средства персональной защиты, кто будет их обрабатывать и как их менять.

Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе коронавирусом заболели 2 500 медработников. А несколько недель назад на одной из центральных улиц Северной столицы появился «народный мемориал» врачам и медсестрам, которые умерли от осложнений, вызванных новой инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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