2020-05-21T22:37:54+03:00
Общество

Появились фото тульской «медсестры в купальнике» без маски и защитного костюма

Стала известна личность «Гюльчатай», покорившей всю Россию [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Медсестра стала самым известным медиком в России после снимка в купальникеМедсестра стала самым известным медиком в России после снимка в купальникеФото: СОЦСЕТИ
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Вот уже несколько дней вся Россия гадала, как выглядит та самая медсестра Тульской областной больницы без маски. Медик стала известна после того, как пациенты сфотографировали ее в прозрачном защитном костюме, под которым виднелся купальник. Снимок сразу же покорил социальные сети. Многие мужчины даже захотели позвать девушку замуж. Правда, сама "Гюльчатай" открывать личика не хотела. Девушка стеснялась свалившейся на нее славы. Но коллеги все же решились раскрыть ее личность.

Девушку, по словам друзей, зовут Надежда Жукова. Она закончила Рязанский медицинский университет, а сейчас работает медсестрой в Тульской больнице. Медик до сих пор не может осознать, что стала известной на всю Россию. Но, судя по снимкам, стесняться ей нечего.

Что же касается, самой необычной формы одежды на работе, то проблема, по словам коллег, в том, что им катастрофически не хватает пижам, которые нужно менять каждую смену.

Сама Надя стесняется свалившейся на нее славы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сама Надя стесняется свалившейся на нее славыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Защитные костюмы надевают на пижаму одноразовую или х/б, - рассказывала ранее коллега Надежды. - За смену есть 4-5 перерывов. После каждого захода ты полностью переодеваешься: костюм - в мусор, одноразовую пижаму - в мусор, если х/б, то в стирку, белье (это третий слой) считается чистым. Расчеты в смене на один этаж: 9 человек - это 36-54 пижамы. Этажей девять. Плюс еще три этажа первого госпиталя. 360-522 пижамы в сутки на всю больницу, не считая лабораторию. Как минимум сутки их будут стирать, то есть на следующий день нужно еще столько же пижам.

Медик разделила общество на два лагеря: одни возмущаются, другие восхищаются Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Медик разделила общество на два лагеря: одни возмущаются, другие восхищаютсяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

К слову, медик ходила в нижнем белье под защитным костюмом не одна. Один из врачей признался, что тоже трудился в одних трусах. Да и сами пациенты публиковали видео, где другие работницы ходят в одном нижнем белье. Что же касается властей, то губернатор Тульской области поддержал свою землячку.

Снимок облетел всю Россию Фото: СОЦСЕТИ

Снимок облетел всю РоссиюФото: СОЦСЕТИ

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Сотрудницы больнице в Тульской больнице работают в нижнем белье
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ИСТОЧНИК KP.RU

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