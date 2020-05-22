За ней бегали многие, но она не всех к себе подпускала: Однокурсник «медсестры в купальнике» рассказал, какой она была в колледже

Тульская медсестра Надежда Жукова неожиданно для себя стала известной во всей России. Медика прославил снимок из больницы, где она работает в одном купальнике, поверх которого надет только прозрачный защитный костюм. Снимок вмиг облетел всю страну и сделал из Нади звезду. Хоть некоторые и осуждают наряд девушки, большая часть ее понимающе поддерживает. Неожиданностью известность красавицы стала и для ее однокурсников по Ефремовскому филиалу РязГМУ, из которого Надежда выпустилась в 2018 году.

- Да, я сам в шоке, вот честно, - рассказал "КП-Петербург" однокурсник Нади Кирилл. - Пока вы мне сейчас не написали, я не знал, что это она. Хотя еще вчера мне друг показал это и говорит, смотри в Туле на медсестру как набросились. Я осудил споры вокруг нее, ей же жарко. В этом костюме невозможно находится.

Снимок медсестры облетел всю РоссиюФото: СОЦСЕТИ

В университете Надя была популярной, но скромной. По словам Кирилла, будущая медсестра встречалась с его другом и на других парней не смотрела.

- Надя училась на хорошо, была активисткой еще с колледжа, волонтером-медиком, - вспоминает Кирилл. - Постоянно участвовала в мероприятиях колледжа, выступала на концертах. Уже в колледже она была симпатичная. Но весь период учебы она встречалась с моим другом, поэтому ей как-то было все равно на других парней. У нее был парень и для всех это было запрещено даже думать о ней. Например, если бы к ней начали приставать, она могла бы послать и уйти. А так была веселой, со всеми общалась. Была старостой группы. В общем, даже в колледже была популярна. Сейчас ее парень, наверное, всем рассказывает: "О, это моя бывшая!".

На этом фото купальник девушки уж очень похож на тот, что надет на медсестреФото: СОЦСЕТИ

К слову, однокурсники Нади осуждают поднявшийся скандал вокруг нее.

- Мы не понимаем в чем прикол, - негодует парень. - Почему на этом такое устраивают. Надя хорошо работает. Она даже на практике в терапевтическом стационаре всем помогала. Не видят плохое только в тех медсестрах, которые ничего не делают и сидят с бумажками.

Правда, однокурсники сомневаются, что на фото медсестры в купальнике действительно Надя Жукова. По их словам, коллеги могли перепутать ее с другой.

Надя (третья слева) была в колледже очень популярнойФото: СОЦСЕТИ

xrobac Сотрудницы больнице в Тульской больнице работают в нижнем белье

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