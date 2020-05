В Петербурге прошла акция в поддержку event-индустрии

Event-индустрия Петербурга объединилась в акции #лучидобра. Организаторы фестивалей, концертов и мероприятий, сотрудники компаний, занимающиеся техническим обеспечением мероприятий и их сотрудники, концертные площадки, пиарщики, сммщики, артисты, декораторы и билетные операторы направили в небо этой ночью лучи света. Цель светового перформанса – подбодрить коллег из культурной индустрии, работа которой остановлена из-за пандемии и, конечно, поблагодарить тех, кто совершает героические поступки здесь и сейчас.

В ночь с 20 на 21 мая столбы света направили многие знаковые для города площадки: клуб-фестиваль МОРЗЕ и клуб «Мачты» в Севкабель Порту, крыша Roof Plaсe, клуб «Космонавт», творческое пространство «Пальма», Belmond Grand Hotel Europe, КВЦ «Экспофорум», Константиновский дворец и многие другие. Также на YouTube-канале акции прошла онлайн-трансляция с включениями артистов и «работников закулисья» – людей из сферы искусства и культуры.

Фото: предоставлено организаторами/Юрий Мелешко.

- Мы точно знаем, что всё плохое заканчивается – пройдет и это, все вернутся к нормальной жизни – будут ходить на фестивали, концерты, встречаться друг с другом. Всё будет как раньше и даже лучше! Всем тепла, терпения, здоровья и света! – говорит Илья Бортнюк, деятель культуры, клуб-фестиваль МОРЗЕ, фестивали STEREOLETO и «Части света».

- В это непростое время очень важно делать акценты на хорошем, оказывать поддержку ближнему. Мы надеемся, совсем скоро ситуация позволит всей entertainment-индустрии воссоединится со своими зрителями офлайн! – поддержал его Степан Пестряков, руководитель творческого объединения «TvoyProducer».

- Так сложилось, что мы находимся и за пределами государственной помощи — мы коммуникационное агентство, которое помогает с продвижением фестивалям, концертам и артистам, но, увы, документально мы не можем рассчитывать ни на какие послабления и нам довольно тяжело, – отметила Таня Пантелеева, сo-founder Doing Great Agenсy. - Мы участвуем в акции тем, чем умеем — помогаем ее продвигать. И, надеемся, лучи добра, отправленные коллегам, осветят и нашу деятельность!

В Петербурге в акции присоединились творческое объединение «Твой Продюсер», музыкальный лейбл Music to the, группа Марсель, Женя Любич, АРТ-Фестиваль, Roof Fest и Roof Place, клуб-Фестиваль МОРЗЕ и Светлая Музыка, Doing Great Agenсy, рекламное агентство «Брикс», клуб «Космонавт» и группа компаний NCA, Belmond Grand Hotel Europe, КВЦ «Экспофорум», ProLast Studio, Viewmedia, Full Farsh, Bitrate, Еврошоу, Show Departament, Grebnev Group, Collab Event Team, Rental Service, свадебное агентство Royal Wedding, MAIN DIVISION, творческая мастерская «Свет для театра», творческое пространство «Пальма», Event Staff, Tony Support, «Эксперт шоу».

Прежде #лучидобра прошли также в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Казани, Чите, Краснодаре, Перми, Уфе, Севастополе и Волгограде.