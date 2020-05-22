ТОП-5 подарков от 300 рублей, которые можно выбрать и вручить, не выходя из дома

Как поздравить близких удаленно и при этом не прогадать с подарком? Один из самых беспроигрышных вариантов на любой случай – подарочные карты. Каждый из нас не раз дарил и получал их в подарок. Сегодня, в период карантина, на смену стандартным ламинированным прямоугольникам приходят электронные подарочные карты. Их можно не только купить онлайн, но и вручить, не выходя из дома – просто отправить на телефон и электронную почту тому, кого вы поздравляете.

Такие электронные подарочные карты с бесплатной бесконтактной доставкой можно приобрести, например, в интернет-магазине Digift. Достаточно выбрать номинал и ввести данные отправителя и получателя. На этом сайте можно купить подарочные сертификаты конкретных магазинов и универсальные.

Универсальная подарочная карта позволяет вам или вашим любимым именинникам выбирать подарки не в одном каком-то магазине, а сразу в нескольких: «в зону действия» карты входит до 80-ти брендов! С ее помощью можно оплатить не только какие-то конкретные вещи вроде косметики или гантелей, но и, допустим, онлайн-образование или подписку на кино в интернете.

А еще, в отличие от обычных пластиковых карт, на электронную карту можно загрузить вашу совместную фотографию с именинником и написать несколько приятных слов, тем самым добавив дополнительных эмоций в свой подарок и сделав его более личным.

Мы собрали для вас ТОП-5 подарков от 300 рублей, которые помогут вам поздравить ваших членов семьи, друзей, коллег по работе, учителей, воспитателей – словом, кого угодно!

Для тех, кому сложно выбрать подарок

Универсальная подарочная карта оставит имениннику полную свободу выбора. Фото: www.freepik.com.

Согласитесь, что есть люди, которым особенно сложно выбрать подарок. Иногда потому, что ты просто не знаешь человека достаточно хорошо. Или, наоборот, слишком хочешь «угодить» по-настоящему близкому человеку, и потому никак не можешь остановиться на одном варианте сюрприза. Специально для таких случаев есть универсальная подарочная карта Digift Card. Это всего одна карта, но в нее входят подарочные сертификаты 80 брендов. В их числе – известные магазины косметики, спортивные магазины, продуктовые сети, салоны красоты и спа, рестораны, образовательные курсы. Изюминка подарка в том, что получатель сам решает, где потратить карту. Срок действия такой карты – целых три года. Такой презент также отлично подойдет и в качестве корпоративного подарка сотрудникам от работодателя.

Для тех, у кого дети

Дарим карту – а родители уж точно придумают, что купить с ее помощью! Фото: www.freepik.com.

Что подарить новоиспеченным молодым родителям и чем порадовать ребенка друзей, которому довелось отмечать день рождения во время самоизоляции? Доверьте окончательный выбор мамам и папам именинников – они точно знают, что нужнее семье и малышу именно сейчас: новая игрушка или модная обновка. Просто отправьте им универсальную подарочную карту Digift Card Дети. Среди магазинов, в которых она позволит купить подарок, - «Детский мир», «Дочки-Сыночки», «ВотОнЯ» и другие.

Для женщин: мамам, сестрам, подругам, коллегам

Не можете выбрать помаду? Выберите подарочную карту! Фото: www.freepik.com.

Косметика – всегда порадует любую девушку, но выбрать ее в подарок другому человеку самостоятельно задача не из легких. Попробуй «вычислить» любимую текстуру помады именинницы или оттенок тонального крема! То же и с нижним бельем. Угадать с размером и предпочтениями очень сложно. Для того, чтобы не тратить деньги зря, есть универсальное решение – подарочная карта Digift Card «Для Неё». Она позволит вашей маме, сестре или подруге присмотреть себе идеальный презент в магазинах «Рив Гош», «Подружка», «Улыбка радуги», «Дефиле», «Московский ювелирный завод» и других.

Для тех, кто не мыслит жизни без спорта

Новые кроссовки или коврик – порадовать любителей ЗОЖ совсем не сложно. Фото: www.freepik.com.

Универсальная подарочная карта Digift Card Sport – это подарок, который всегда окажется в тему для тех, кто ведет активный образ жизни и увлекается спортом. Эта карта дает доступ к тысячам спортивных товаров: спортивной форме, реквизиту, тренажерам и умным гаджетам.

Для тех, кто сидит дома

И дома можно не скучать. Фото: www.freepik.com.

С универсальной картой Digift Card #Сидидома можно с пользой и нескучно провести время дома – в нее входят онлайн-кинотеатры Okko и ivi, электронные библиотеки «Литрес», Storytel и MyBook, службы доставки продуктов и даже онлайн-образование. Такой подарок - отличное решение в текущей ситуации, да и просто хороший выбор для тех, кто любит уютно устроится под пледом с чашечкой чая за просмотром любимого сериала.