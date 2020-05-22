Петербургский фотограф получил 4,5 года тюрьмы за порносъемки 300 детдомовцев

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по громкому делу о насилии над воспитанниками детдома, произошедшему 15 лет назад, в котором участвовали несколько воспитателей, а также фотограф, делавший порноснимки подростков. Именно его и судили 22 мая.

- В период с сентября 2005 по декабрь 2008 года обвиняемый привлек за денежное вознаграждение к участию в качестве исполнителя несовершеннолетнего воспитанника детского дома. Позже привлек еще одного. Фото распространялись в сети Интернет, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

При этом 57-летний Александр Брыков проходил сразу по двум статьям уголовного кодекса. За изготовление порноматериалов с изображениями несовершенолетних и за сексуальное насилие над подростками.

Сам фигурант дела, не отрицал первого и был не согласен со вторым утверждением. По его словам, он действительно снимал мальчиков из детдома на камеру. Через его руки прошло больше 300 человек в возрасте от 16 лет. Почему именно от 16, когда совершеннолетие наступает в 18, фотограф суду объяснить не смог.

А вот с насилием над детьми обвиняемый не согласился. Да, мол, действительно спал с одним из ребят, но все было по обоюдному согласию.

Впрочем, когда в 2017 году эта история всплыла наружу, сами потерпевшие, уже бывшие воспитанники детдома, заявляли, что их заставляли заниматься сексом. За обычную съемку фотограф платил 500 рублей, а за «процесс» - от тысячи.

Один из бывших воспитанников детдома Павел Приказччиков.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- В 2005 году я пришел к Брыкову в квартиру на Ленинском проспекте вместе с учительницей из нашего детдома. Это она нашла объявление в газете о том, что требуются мальчики для съемок возраста до 17 лет. Со мной еще был друг. Его не взяли, а я прошел. Кастинг длился два часа, - рассказывал один из потерпевших.

Тогда дело было заведено и против нескольких воспитателей детдома. Но сейчас судили только одного фигуранта громкого процесса.

Учитывая, что срок давности по делу о сексуальном насилии истек, от наказания Брыкова освободили. А вот по делу о порносъемках суд признал фотографа виновным и дал ему 4 года 7 месяцев колонии общего режима.