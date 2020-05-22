2020-05-22T20:54:21+03:00
Общество

Художники восстановили граффити с Данилой Багровым в Санкт-Петербурге, испорченное злостным вандалом

Знаменитый рисунок с главным героем дилогии «Брат» испортил давний знакомый команды HoodGraff [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Авторы граффити с Данилой Багровым в Санкт-Петербурге восстановили рисунок после вмешательства вандалов.Авторы граффити с Данилой Багровым в Санкт-Петербурге восстановили рисунок после вмешательства вандалов.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Художники из стрит-арт-проекта HoodGraff восстановили легендарное для Санкт-Петербурга граффити с Данилой Багровым, главным героем дилогии «Брат». Ранее рисунок на трансформаторной подстанции испортили красной надписью. Граффитчики не поленились и вернулись на место, чтобы «прибраться» за вандалом.

Крайне трудно разобрать, что хотел именно хотел сказать горе-вандал. Фото: "Мегаполис"

Крайне трудно разобрать, что хотел именно хотел сказать горе-вандал. Фото: "Мегаполис"

- Всего-ничего там, 30 минут работы. Ничего критичного не произошло. Сейчас Данила в таком же состоянии, в каком был изначально, - рассказал «Комсомолке» руководитель HoodGraff Артем Бурж.

Художники знают, кто испортил их граффити. По словам ребят из HoodGraff, некий активист попросту ищет себе пиар. Ребята даже в курсе его места проживания, но до рукоприкладства доводить конфликт не собираются. Возможно, это тот самый трансгендер, что мешал граффитчикам еще в 2018-м.

Теперь знаменитое граффити как новенькое. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Теперь знаменитое граффити как новенькое.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Он уже не первый раз так делает и не только с нашими работами. Я настаиваю на том, что это даже не вандал, которые встречаются в уличной культуре. Это просто ******* (дурачок – Прим. ред.), если можно процитировать, пытающийся выразить свои недовольства непонятным способом. По мне, идеи у него так себе и руки к тому же из одного места растут, - заключает Артем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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