«Будете реветь - убью»: Отец-зверь бросил пятерых детей с умирающей мамой, но они только через сутки побежали к соседям, чтобы попросить еду

42-летняя сотрудница "ПетербургГаза" Лидия прожила со своим 35-летним гражданским мужем Павлом 12 лет. Пара познакомилась на общей работе в кафе. Первое время охранник красиво ухаживал за возлюбленной и обещал ей крепкую семью. Официально они отношения так и не оформили, но воспитывали пятерых детей: четыре сыночка (9, 8, 6 и 2 года) и лапочку-дочку (4 года). Родственники часто замечали за Павлом агрессию, но вот Лидия до последнего не хотела выносит сор из избы.

- Мне кажется Паша с самого начала ее бил, - рассказала "КП-Петербург" сестра Лидии Елена. - Для меня такое поведение - табу. Но она от нас все скрывала, понимала, что мы против этих отношений. Мы узнавали о побоях только, когда Лида случайно проговорится. Или замечали замазанный синяк. Она отвечала, что просто поругались. Периодически сестра все же выгоняла Павла. Но каждый раз его прощала. Он просто умолял ее, ползал на коленях. Но все повторялось. При этом она ни разу не писала заявление в полицию.

Дети были запуганы отцом Фото: предоставлено родственниками

Очередная семейная ссора, обернувшаяся кровавой трагедией, произошла в ночь с 14 на 15 апреля. Павел при пятерых детях жестоко избил Лидию.

- Соседка нам рассказала, что в ту ночь Лида истошно кричала, - делится брат Лидии Вячеслав. - На вопрос, почему она не вызвала полицию, та пояснила, что уже привыкла к подобному. По ее словам, на следующий день после ссоры к ней домой пришел сын сестры, попросил, чтобы она его покормила. Сказал, что мама болеет. Накормив детей, соседка решила отвести их домой, где и обнаружила Лиду. Квартира была полностью разгромлена, линолеум разорван, местами сорваны ламинат. Все вещи разбросаны, шкафы сломаны. Лида лежала на полу головой под кроватью. Тогда старший ребенок и рассказал, что папа бил маму сковородкой.

Дети, по словам родственников, признались, что отец запретил им плакать, пригрозив убийством. Из-за этого они целые сутки провели рядом с умирающей матерью и боялись что-то делать.

Лидию сразу же госпитализировали в больницу. Врачи пытались спасти ее жизнь. К сожалению, было слишком поздно.

Теперь дети остались одни Фото: предоставлено родственниками

- Если бы Павел вызвал скорую помощь, то, по словам медиков, сестру можно было бы спасти, - вздыхает сестра Лидии. - Она умерла, потому что он ее оставил. Я всегда знала, что эти отношения закончатся инвалидностью или смертью. Нельзя жить с таким человеком!

Сейчас все пятеро детей находятся в больнице на карантине. У них сильная психологическая травма. Воспитывать внуков будет отец Лидии - дедушка ребятишек.

- Они сутки прятались в комнате, тряслись, - поясняет сестра Лидии. - Сейчас нам остается только догадываться, из-за чего произошла ссора. Скорее всего, он требовал деньги, которые она получала в качестве пособия на детей. Сам ведь Павел не работал, только пил.

Сейчас Павла уже задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет колонии.

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