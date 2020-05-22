2020-05-22T21:13:20+03:00
Происшествия

Сожитель до смерти забил мать пятерых несовершеннолетних детей в Санкт-Петербурге

Женщина скончалась в больнице от жестоких травм спустя некоторое время после рокового конфликта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге после жестокой ссоры с сожителем умерла мать пятерых детей.В Санкт-Петербурге после жестокой ссоры с сожителем умерла мать пятерых детей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жестокая трагедия произошла 15 мая в Санкт-Петербурге в одной из квартир дома, расположенном на Дальневосточном проспекте. Гневный сожитель матери пяти несовершеннолетних детей жестоко избил ее. В результате роковой ссоры женщину госпитализировали в больницу, где она скончалась от тяжелых травм спустя непродолжительное время. О происшествии стало известно лишь 22 мая, когда полиция передала Следкому материалы проверки смертельной потасовки возлюбленных.

- В настоящее время задержан мужчина 1985 года рождения. По версии следствия, подозреваемый 15 мая 2020 года жестоко избил свою сожительницу, мать пятерых несовершеннолетних детей. Все произошло в ходе ссоры. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - сообщили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Сейчас решается вопрос об аресте сожителя и предъявлении ему обвинения. Расследование трагедии продолжается. Подозреваемому мужчине может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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