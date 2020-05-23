«Выгнал как собаку»: 88-летнюю блокадницу высадили из социального такси на середине пути в Санкт-Петербурге

Водитель социального такси выгнал из машины блокадницу на середине пути. 88-летняя Людмила Ивановна Молокович из Санкт-Петербурга днем в субботу, 23 мая 2020 года, собиралась отправиться на поминки в узком домашнем кругу своей сватьи - матери мужа дочери. Заранее в соцслужбе она узнала, что у одного сервиса такси есть акция для блокадников – бесплатная поездка. Женщина за 4 дня до планируемой поездки позвонила по номеру, назвала номер своего блокадного удостоверения и заказала машину. Однако в день, когда такси должно было приехать, начались проблемы.

ДВА РАЗА ТАКСИ ПРИЕЗЖАЛО НЕ ТУДА И НЕ ВОВРЕМЯ

- Бабушка заказала такси на 14 часов дня. Ей надо было ехать с улицы Бадаева до Ленинского проспекта. Еще она по телефону указала, что нужно будет заехать за ее дочерью, моей мамой, на Новочеркасский проспект. Она пожилая, передвигаться тяжело, поэтому ей нужно сопровождение, - пояснила журналисту «КП-Петербург» внучка блокадницы, которую тоже зовут Людмила, в честь бабушки. – По телефону ее уверили, что так все и будет.

Однако сначала такси приехало в 10 утра 23 мая. Людмила Ивановна ехать отказалась, так как это было слишком рано. Второй раз таксист связался с пенсионеркой, но оказалось, что он приехал не на тот адрес. Когда все же машина была подана правильно, женщина успела перенервничать.

Женщина пережила блокаду, а после 70 лет честно трудиласьФото: Предоставлено "КП"

- Она первый раз решила воспользоваться такой услугой. В итоге они поехали за моей мамой, она живет на Новочеркасском проспекте, но не доехали. Таксист остановился где-то в том районе и сказал, что дальше он не поедет. Не понятно почему. Сказал, что не может, не хочет, бензин у него закончился, - вздыхает внучка.

Пенсионерка растерялась, пыталась предложить водителю деньги, но он был непреклонен, выгнал женщину из машины и уехал.

- Как собаку выгнал из машины блокадницу, ветерана войны. На улицу во время пандемии коронавируса. Бабушка специально заказала такси, чтобы безопасно доехать. Это беспредел. Это даже не по человечески. Он просто ее унизил, - возмущается Людмила.

«ИСКАЛИ БАБУШКУ ЦЕЛЫЙ ЧАС»

Брошенная на полпути пенсионерка от шока никак не могла сориентироваться, где она находится. Женщина растерялась, а от нервов у нее обострились проблемы со здоровьем и памятью.

- Мы час искали нашу бабушку. Телефон у нее есть, отношения с ним не складываются из-за плохого зрения. Мы сначала поехали искать ее к метро, потом она как-то все же смогла сориентироваться и объяснить, где находится, - взволнованно рассказала женщина.

Родственники забрали свою бабулю и отвезли на поминки, где она уже приняла таблетки и немного пришла в себя. Однако из-за пережитого стресса долго не могла вспомнить и объяснить родным, где взяла номер телефона и как вообще произошел инцидент.

- Я позвонила в службу такси, чтобы выяснить, как такое могло произойти, чтобы таксист ее высадил, но мне отказались давать какую-либо информацию. Сказали писать жалобу на имя генерального директора, - пожаловалась внучка.

Людмилу Ивановну спасли родственники и забрали домой

ТРУЖЕНИЦА С 70-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ

Людмила Ивановна родилась в Ленинграде в 1932 году. Пережила тяжелые годы блокады. После войны, в 16 лет, отучилась на портниху и почти всю свою жизнь работала швеей.

- У меня 70-лет рабочего стажа. Шила до 70 лет, потом летом работала уборщицей на базе отдыха. Последнее время в морском колледже тоже убирала. Перестала работать только полтора года назад. Я труженица, - смеется отошедшая от шока пенсионерка.

ОТВЕТ СЕРВИСА ТАКСИ

«КП-Петербург» связалась со службой такси, где подтвердили, что у них действительно есть бесплатные перевозки для блокадников круглый год. Для заказа надо только назвать номер удостоверения блокадника. Однако оперативно прокомментировать инцидент не смогли. Редакция направила запрос в отдел качества компании и ожидает ответ.

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