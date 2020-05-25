Санкт-Петербургская губерния – образ грядущего

Пандемия сделала очевидным тот факт, что люди не должны жить так скученно в многоэтажных зданиях, которые мы же сами и прозвали «человейниками». Нам пора вернуться на землю! Ленинградская область – великолепный край. Здесь есть всё – прекрасное море, живописные реки, красивые озёра, заповедные леса, древние крепости, аристократические усадьбы и могучие заводы.

В Ленинградской области 33 города! Более одного миллиона жителей региона проживают в городах. Это и есть та самая Гардарика, «страна городов», воспетая в скандинавских сагах. Среди них есть средневековые города с мощными твердынями, как Ивангород и Шлиссельбург, Выборг и Приозерск, есть промышленные центры, как Пикалёво и Сланцы, Коммунар и Кириши. Есть города эпохи сталинской индустриализации, которые можно было бы превратить в музеи под открытым небом, например, Бокситогорск, который изначально строился как регулярный рабочий город. Есть и город Тихвин, где хранится великая святыня всего православного мира — икона Тихвинской Божьей матери. И на нашей земле, в устье реки Ижоры, князь Александр Ярославович разбил шведских захватчиков, за что и получил прозвище Невский.

Мы по праву можем гордиться нашей землёй. У нас есть всё для достойной жизни. Не хватает только работы, позволяющей личности самореализоваться.

А ведь в Ленинградской области непаханое поле работы. Непаханое в прямом смысле этого слова. В регионе, где можно производить все виды сельскохозяйственной продукции, снабжая ею не только Петербург, заброшена треть пахотных земель. Нам необходимо развивать мясное скотоводство, молочное животноводство, сельхозмашиностроение, биотехнологии и инфраструктуру для экспорта сельхозпродукции.

По мнению экспертов, у нас есть все условия для создания на нашей территории одного миллиона новых рабочих мест! Сейчас 450 тысяч жителей области работают в Петербурге. Это половина трудоспособного населения! Если рабочие места будут рядом с домом, массовая маятниковая миграция прекратится. Люди не будут покидать родные дома в поиске лучшей жизни в мегаполисе. Более того, многие петербуржцы, до полумиллиона человек, предпочтут жить в малоэтажном жилье на природе, а не в бетонных джунглях.

Речь идёт о модернизации загородного пространства. О новом подходе к жизни в гармонии с природой, когда в каждый сельский населённый пункт проведён газ, водопровод, быстрый интернет, и есть связь с Петербургом удобной транспортной сетью.

Создание полноценной социальной и транспортной инфраструктуры может превратить регион во флагман нового жизненного уклада.

Западные страны со сравнимыми территориальными ресурсами (Канада и США) пришли к этому выводу давно. Неслучайно термины «бегство из мегаполиса» и «одноэтажная Америка» прочно ассоциируются там с успешной жизнью в пригороде.

По России пронёсся вихрь деиндустриализации, который уничтожил половину нашей промышленности. Почувствовали на себе удар этого вихря Санкт-Петербург и Ленинградская область. Многие предприятия нашего региона были закрыты, распроданы по частям, заводские цеха превращены в склады и торговые центры. Разрушители индустрии едва не лишили нашу Родину независимого будущего. Ибо независимая мощная индустриальная экономика, которая производит высококачественные товары - это основа национальной безопасности. Сейчас, когда против нашей страны ведётся гибридная война, это особенно очевидно.

Очевидно и то, что мы нуждаемся в новой индустриализации, которая выведет экономику России на шестой технологический уклад, создаст новые высокопроизводительные, а значит – и высокооплачиваемые рабочие места. Использование низкоквалифицированной иностранной рабочей силы, обогащая недальновидных дельцов «здесь и сейчас», тормозит развитие российской экономики, отбрасывает нас в прошлое.

Высокооплачиваемые рабочие места в современной индустрии для граждан России – вот задача, которая стоит перед нами! Ленинградская область и Петербург должны объединить усилия для её решения.

Для новой индустриализации подходит интегральная, многоукладная экономика, основанная на синтезе частных инициатив и общенационального планирования. Интегральный уклад сочетает в себе механизмы рыночной экономики, социалистические ценности, частное предпринимательство и стратегическое планирование народного хозяйства государством. Государство при этом играет роль связующего звена между разными социально-экономическими силами и социальными группами для решения общей задачи – повышения уровня жизни людей.

Чтобы максимально вовлечь население в процесс новой индустриализации, надо использовать институты солидарной экономики, основанной на принципах коллективизма и демократическом характере принятия решений, нацеленной на создание рабочих мест и реализацию гражданских инициатив.

Но для нас солидарная экономика – это не только кооперативы, артели, народные предприятия и другие коллективистские инициативы. Солидарная экономика- это суверенная экономика, обеспеченная собственной инвестиционной валютой. Мы должны создавать высокооплачиваемые рабочие места в реальном секторе экономики, в обрабатывающей промышленности, а не продавать за рубеж по дешёвке необработанное сырьё, обворовывая наших детей и внуков. Нельзя исходить из принципа «После нас хоть потоп!».Солидарная экономика – это солидарность поколений.

Всё новое – хорошо забытое старое. Санкт-Петербург с 1708 года был административным центром прилегающей к нему территории, которая называлась Санкт-Петербургской губернией. В Советской России была проведена административная реформа, по которой в состав Ленинградской области вошли Псковская, Новгородская, часть Вологодской губернии и даже Кольский полуостров. Это было сделано, в том числе, для облегчения планирования процесса индустриализации. Естественно, что центром этого макрорегиона был Ленинград. Вот и сейчас, когда назрела потребность в новой индустриализации, мы выступаем за возрождение Санкт-Петербургской губернии. Наша сила - в объединении!