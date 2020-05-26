Андрей Аршавин чуть не попал под рухнувшие балконы в центре Санкт-Петербурге

Бывший игрок и нынешний тренер «Зенита» Андрей Аршавин» стал свидетелем серьезного происшествия в самом центре Санкт-Петербурга. Утром 26 мая на Кирочной улице обрушились сразу четыре балкона.

- 26 мая, в 11:11 поступило сообщение о ЧП по адресу: Центральный район, улица Кирочная, дом 20. С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Балконы повисли на арматуре и грозят рухнуть вниз.Фото: Артем КИЛЬКИН

По сообщению экстренного ведомства, балконы обвалились с третьего по шестой этажи, засыпав, тротуар битым кирпичом и кусками штукатурки. Сами конструкции повисли на арматуре и грозят рухнуть вниз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/781267" frameborder="0"></iframe> Андрей Аршавин стал свидетелем обрушения балконов на Кирочной улице в Петербурге.Видео: instagram.com/andrey.arshavin10/

Сам экс-зенитовец буквально через пару минут после ЧП проезжал в машине как раз по той стороне улицы, куда полетели осколки. «Не гуляйте по Кирочной», - написал Аршавин в своем Инстаграме.

Сейчас место происшествия ограждено, зевак отогнали подальше. По предварительным данным, пострадавших нет, что можно считать чудом, ведь на Кирочной улице всегда многолюдно, тем более, что рядом станция метро, а внизу дома, под рухнувшими балконами находится популярное кафе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/781254" frameborder="0"></iframe> На Кирочной улице в Санкт-Петербурге обрушились четыре балкона.Конструкции упали с фасада исторического здания.Павел РОМАНОВ

Отметим, что само историческое здание включено в перечень объектов культурного наследия Санкт-Петербурга.