2020-05-26T15:17:22+03:00
Происшествия

«Летное мастерство»: Пилот рассказал, как удалось посадить горящий самолет в поле в Ленобласти

У CESSNA-172G, предварительно, оторвало винт, но это не помешало летчику приземлиться без жертв [эксклюзив kp.ru]
Роман ЛЯЛИН
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Алексей Кириллов рассказал о своем полетеАлексей Кириллов рассказал о своем полетеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку. Во время полета днем 26 мая 2020 года у CESSNA-172G вспыхнул двигатель. Но летчик Алексей Кириллов не растерялся и смог приземлить машину прямо в поле. Своими эмоциями пилот поделился с "КП-Петербург".

- Я хорошо себя чувствую, спасибо, - пояснил "КП" летчик Алексей Кириллов. - Летное мастерство позволило посадить самолет вне аэродрома. Все живы здоровы, все прекрасно.

На борту самолета кроме пилота была еще пассажирка. Во время полета они почувствовали вибрацию и решили пойти на посадку. Судя по снимкам, у Ан-148 оторвался винт. Но пилоту чудом удалось избежать трагедии.

Самолет совершил вынужденную посадку Фото: МЧС по Ленинградской области

Самолет совершил вынужденную посадку Фото: МЧС по Ленинградской области

- Грамотный и отличный летчик, мы с ним вместе работали на Ан-148, - рассказал о пилоте его коллега Владимир.

- По предварительным данным, у частного самолета, вылетевшего из аэродрома Гостилицы, при выполнении прогулочного рейса, на борту которого находился пилот и пассажир, загорелся двигатель, в результате чего самолет выполнил вынужденную посадку, - сообщают в Северо-Западном управлении СКР на транспорте.

Сейчас следователи начали проверку, чтобы выяснить все причины инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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