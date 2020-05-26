«Летное мастерство»: Пилот рассказал, как удалось посадить горящий самолет в поле в Ленобласти

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку. Во время полета днем 26 мая 2020 года у CESSNA-172G вспыхнул двигатель. Но летчик Алексей Кириллов не растерялся и смог приземлить машину прямо в поле. Своими эмоциями пилот поделился с "КП-Петербург".

- Я хорошо себя чувствую, спасибо, - пояснил "КП" летчик Алексей Кириллов. - Летное мастерство позволило посадить самолет вне аэродрома. Все живы здоровы, все прекрасно.

На борту самолета кроме пилота была еще пассажирка. Во время полета они почувствовали вибрацию и решили пойти на посадку. Судя по снимкам, у Ан-148 оторвался винт. Но пилоту чудом удалось избежать трагедии.

Самолет совершил вынужденную посадку Фото: МЧС по Ленинградской области

- Грамотный и отличный летчик, мы с ним вместе работали на Ан-148, - рассказал о пилоте его коллега Владимир.

- По предварительным данным, у частного самолета, вылетевшего из аэродрома Гостилицы, при выполнении прогулочного рейса, на борту которого находился пилот и пассажир, загорелся двигатель, в результате чего самолет выполнил вынужденную посадку, - сообщают в Северо-Западном управлении СКР на транспорте.

Сейчас следователи начали проверку, чтобы выяснить все причины инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за загоревшегося двигателя в Ленобласти самолет совершил аварийную посадку

Пилот смог посадить судно в поле (подробности)