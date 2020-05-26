Четыре квадратных метра на человека: Как будут открывать кафе, магазины и салоны услуг в Санкт-Петербурге после эпидемии коронавируса

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге, похоже, выходит на финишную прямую. Для того, чтобы начать постепенное и последовательное снятие ограничений и выход из режима самоизоляции, в Северной столице соблюдены для необходимых условия из трех: коэффициент распространения инфекции вот уже седьмой день стабильно держится на отметке меньше 1, а охват населения тестированием становится день ото дня все больше и больше. О том, как и в каком порядке будут открывать городские заведения, ранее ушедшие на карантин, «Комсомолке» рассказал руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию распространения инфекции Центра НТИ СПбПУ, профессор СПбПУ Алексей Боровков.

В начале мая магазины, как и любые другие общественные заведения, ввели обязательный перчаточно-масочный режим.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Процесс снятия ограничений будет разделен на три этапа, - объяснил ученый. - Если будут выполнены условия, о которых было сказано выше, и плюс к этому количество свободных коек в стационарах составит не менее 50 %, то на первом этапе возобновится работа предприятий, связанных с потребителями: сфера услуг и торговля непродовольственными товарами на площадях торгового зала до 400 квадратных метров и с ограничением числа лиц в торговом зале из расчета четыре квадратных метра на человека. Это нужно для того, чтобы была возможность соблюдать социальную дистанцию - желательно, более двух метров.

На втором этапе площадь торгового зала увеличится до 800 квадратных метров и, в случае необходимости, заработают отдельные образовательные учреждения. Наконец, на третьем этапе для магазинов и сферы услуг будут сняты ограничения по количеству посетителей, а кроме того, откроется общепит — но только с тем условием, что помещения кафе и ресторанов разделят на отдельные секции перегородками или расставят столы на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

Кафе и рестораны будут открывать в последнюю очередь.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Конечно, назвать точные даты, когда этот процесс начнется, и сколько времени потребуется на каждый из этапов, пока не представляется возможным, - констатирует Боровков. - Важно понимать, что мы имеем дело со сложной социально-экономической системой. И многое зависит от уровня выполнения требования по самоизоляции, социальной дистанции и самодисциплины, которые направлены на снижение интенсивности общения, а следовательно, и коэффициента распространения COVID-19.