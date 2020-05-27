НИИ имени Джанелидзе оштрафовали на 100 тысяч рублей за массу нарушений санитарных норм

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей НИИ скорой помощи имени Джанелидзе за массовые нарушения во время пандемии коронавируса. Напомним, с начала апреля в медучреждении выявили опасную инфекцию у 111 врачей. Проверка Роспотребнадзора показала, что в больнице, мягко говоря, позабыли о мерах безопасности.

- 26 апреля 2020 года при выходе на объект найдены следующие нарушения законодательства: одна часть медиков не использует средства индивидуальной защиты (СИЗ), а другая носит маски с нарушением – открытым носом. Также установлено использование общей столовой и персоналом и пациентами, - докладывают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В неофициальном списке погибших от коронавируса медиков как раз есть много сотрудников НИИ Джанелидзе.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

И это только вершина «айсберга». В медучреждении не заклеили общую систему вентиляции, не вели листы наблюдения за контактным персоналом, не отменили врачебные и сестринские конференции. На следующий день в Роспотребнадзоре еще раз зашли в «гости» в Джанелидзе. Специалисты не обнаружили в НИИ месячного запаса СИЗ и средств дезинфекции, которые столь необходимы для инфекционного стационара в период пандемии.

- Перемещение медиков между структурными подразделения осуществляется свободно. Не проводится учет и регистрация случаев инфекций, связанных с оказанием медпомощи по внутрибольничной пневмонии. При поступлении пациентов на отделение реанимации не предусмотрена цикличность заполнения палат, - «добивают» в пресс-службе судов.

По данным на 11 мая, пациентов НИИ Джанелидзе начали принимать как положено: в специально выделенных смотровых, однако люди проводили время ожидания в общем приемном зале.

В итоге представитель медучреждения с претензиями согласилась. Большинство нарушений сейчас уже устранены, но крупного штрафа это избежать не помогло.