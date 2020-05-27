«Балтийский дом» покажет три знаковых спектакля литовских режиссеров

В этом году Международному театральному фестивалю «Балтийский дом» исполняется 30 лет. На протяжении всей своей истории это событие открывало ценителям театра новые имена. И в первую очередь имена режиссеров Балтийского региона. Эймунтас Някрошюс и Римас Туминас, Оскарас Коршуновас и Эльмо Нюганен - сегодня их знают во всем мире.

За годы существования фестиваль вырос, стал эдаким европейским франтом с чистой петербургской душой. От остальных его отличает особенный театральный вкус, множество друзей по всему миру, сохранение традиций и открытость ко всему новому. Эти качества фестиваль демонстрирует и сейчас. Когда театральная жизнь перешла в онлайн формат, «Балтийский дом» предлагает своим зрителям уникальную программу трансляций, получившую название Литовский триптих.

С 29 по 31 мая в 18:00 на сайте и в социальных сетях театра зрители смогут посмотреть три знаковых спектакля трех выдающихся литовских режиссеров.

29 мая – «Ромео и Джульетта», режиссер Оскарас Коршуновас

- В этом спектакле я хотел проанализировать, как ненависть становится основой для разделения общества, – говорит о своей постановке режиссер Оскарас Коршуновас. – И как любовь сводит на нет эту разницу. Любовь создает свободу, а в свободе нет противоположностей. К сожалению, Ромео и Джульетта находят свою свободу только в смерти.

30 мая – «Маскарад», реж. Римас Туминас

Интриги, сплетни, откровения закрывшихся масками лицедеев позволяют творить любые дела, не ведая стыда. Человек от рождения носит маски, а что ему удаётся скрыть под ними – можно только догадываться.

31 мая – «Отелло», реж. Эймунтас Някрошюс

Режиссер исследует отношения персонажей в условиях тотальной игры, которую они ведут друг с другом. При этом они предчувствуют, каков должен быть финал. Постепенно, по мере того, как играть становится все опаснее, трагическая интонация замедляет темп спектакля, под конец лишая героев любого желания сделать последний шаг.