Silver Mercury назвал дату реально-виртуальной церемонии награждения

Двадцатый Фестиваль креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury уже собрал десятки восторженных отзывов от участников и членов жюри за проведение процедуры голосования в режиме online. Ничего не мешало оргкомитету Фестиваля анонсировать победителей и призеров, используя собственные ресурсы и СМИ. Однако два десятка лет опыта и традиции, сформированные вокруг Silver Mercury, просто не позволяли организаторам Фестиваля оставить индустрию без полюбившейся Церемонии награждения, где под звон бокалов и звуки музыки победителям достается статус лидеров рекламного бизнеса. Невозможно оставить специалистов без заслуженных аплодисментов от профессионального сообщества. Оргкомитет принял решение провести Церемонию награждения в онлайн-режиме, используя современные технологии и новые решения, оставив гостей в безопасности, но воссоздав атмосферу вечера торжества.

- Провести Церемонию награждения такого уровня – огромный вызов для моей команды. Мы хотим уйти от привычных конференций в ZOOM и воссоздать реальность в студии, пусть и в виртуальной, - прокомментировала предстоящее событие поделилась концептуалист, режиссер трансляции Ева Габулова. - Соединив людей путем «телепорта», мы пригласим гостей в виртуальный бар и передадим атмосферу мира, который еще несколько месяцев назад был нашей привычной реальностью.

Ведущим Церемонии награждения станет главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко, а зрителям обещают, что они вместе со звездами рекламной индустрии почувствуют, как дистанция между ними сокращается.

Церемония награждения двадцатого Фестиваля креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury состоится 28-го мая в 17:00. Поставить напоминание о начале прямой трансляции можно по ссылке.