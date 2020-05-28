Реконструкцию Детского театра танца Бориса Эйфмана оценит Даниэль Либескинд

В 2020 году архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» пройдет уже в третий раз. Участники представят свои работы в 20 номинациях, в числе ключевых – «Лучший архитектурный проект музея», «Лучший реализованный проект временной или постоянной музейной экспозиции» и «Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции».

В числе проектов, представленных на конкурс, выдающийся американский архитектор оценит реконструкцию здания для Детского театра танца Бориса Эйфмана в Петербурге, выполненную компанией «ПСБ “ЖилСтрой”» по проекту архитектурного бюро «Студия 44».

- Важнейшим для философии Даниэля Либескинда является сформулированное им еще в конце XX века понятие “нового модернизма”, которое связано с ощущением конца, – говорит председатель оргкомитета «Золотого Трезини» Павел Черняков. – Его суть в том, что модернизм как период интенсивного обогащения культуры, время великих творцов, длился не несколько десятков лет, а порядка трех тысяч. А теперь он подходит к концу, и что следует за ним – не ясно. Не знаю, можно ли считать Либескинда пророком, но так уж вышло, что символом завершения этого периода может стать банальный вирус, который сегодня на наших глазах подрывает все культурные коды человечества, не говоря уже об экономике и международных отношениях. “Золотой Трезини”, в числе прочих профессиональных состязаний и смотров, покажет, готовы ли архитекторы и дизайнеры ответить на этот вызов. А присутствие Даниэля Либескинда в жюри – доказательство того, что оценивать реконструкцию здания для Детского театра танца Бориса Эйфмана и другие проекты участников конкурса эпохи коронавируса будут не просто лучшие, а великие зодчие.

Даниэль Либескинд – один из главных архитекторов-деконструктивистов современности. Ему как художнику в равной степени присущи глубокое уважение к истории архитектуры и интерес к новейшим цифровым технологиям. Творческий метод Либескинда также опирается на знание музыки, философии и литературы. Сегодня его студия проектирует знаковые постройки по всему миру: музеи и концертные залы, конференц-центры и университетские здания, отели, торговые центры и жилые дома. К числу самых известных проектов бюро принадлежат, например, фасад и расширение Королевского музея Онтарио в Торонто, Музей Феликса Нуссбаума в Оснабрюке, Имперский военный музей в Манчестере, расширение Денверского музея, Еврейский музей в Сан-Франциско. Даниэль Либескинд выступает с лекциями, пишет книги, его собственное творчество неоднократно становилось предметом исследований и выставок. Последняя книга «Конец порядка» (Edge of Order), раскрывающая философию архитектуры Либескинда, вышла в 2018 году.

Напомним, Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» назван в честь Доменико Трезини (1670 – 1734) – русского архитектора швейцарского происхождения, основоположника петровского барокко и первого архитектора Петербурга. Конкурс проходит с 2018 года при поддержке Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге, Посольства России в Швейцарии, Посольства Швейцарии в России, Союза архитекторов России, Архсовета Москвы и других российских и международных институций. В этом году награждение победителей конкурса позолоченными статуэтками «Золотой Трезини» состоится 1 декабря в Санкт-Петербурге. Работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Музея истории Санкт-Петербурга.

НА ЗАМЕТКУ

Прием заявок на Третий международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» проходит на сайте https://goldtrezzini.ru до 15 октября 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное. Принимаются заявки от участников из всех стран мира.