«До идиотизма не дойдет!»: как лагеря готовятся к летней оздоровительной кампании 2020 в Санкт-Петербурге

Школьники, которые в этом году стоически пережили дистанционное обучение, будут вознаграждены: летняя оздоровительная кампания в Санкт-Петербурге может начаться 1 июля 2020 года. Конечно, если коронавирус любезно отступит и эпидобстановка будет приемлемой. Несмотря на то, что родительские дни и выходы за территорию запрещены, руководители лагерей уверяют: персонал подключит весь креатив и всю фантазию, чтобы дети прекрасно провели время.

Досуговую программу составляют уже сейчас. Главная задача – сделать ее интересной, чтобы дети не чувствовали, что находятся в обсерваторе, и не приуныли. Рецепт не так уж сложен: больше времени на свежем воздухе, меньше – в корпусах. И никаких столпотворений.

- Если мы организуем межотрядные события, то это будут квесты или конкурсы, где нужно бегать по станциям. В этом случае дети не будут находиться среди большого количества людей, а мероприятие станет общим, - поясняет директор лагеря «Горизонт», президент ассоциации руководителей лагерей Надежда Сухолапова. – У детей должна быть расписана каждая минутка, им просто не когда будет скучать. Лагерь – это мир приключений, и в том, что наши детки получат классный летний отдых, сомнений нет.

Главная задача – сделать ее интересной, чтобы дети не чувствовали, что находятся в обсерваторе, и не приуныли.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Встречать юных петербуржцев готовится и лагерь «Алые паруса». Сюда дети приезжают не только отдыхать, но и обучаться по самым разным направлениям: робототехника, английский язык, борьба, легкая атлетика и многие другие. Как отмечает директор Татьяна Гулевич, в лагере есть 35 отдельных помещений, а это значит, что каждое из них можно закрепить за той или иной группой.

- Также мы намерены гораздо тщательнее следить за чистотой. Будем чаще убираться, а у входов в помещения разместим антисептики, чтобы у детей буквально на каждом шагу была возможность продезинфицировать руки, - подчеркивает Татьяна Гулевич.

Большое внимание уделяется и ее величеству социальной дистанции. Сотрудники оздоровительных центров уже делают перестановки в палатах и столовых, ведь по регламенту Роспотребнадзора, число детей снизится и размещать их нужно менее скученно.

- Не беспокойтесь, до идиотизма не дойдет, - уверяет петербуржцев Надежда Сухолапова. – Недавно видела репортаж из Сочи, где рассказывали, что дети будут жить в палатке по 4 человека, а в столовой кушать по одному за столом! Зачем? Да, конечно, мы увеличим дистанцию, но без таких крайностей.

Сотрудники оздоровительных центров уже делают перестановки в палатах и столовых.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фанатизм не приветствуется и при сокращении числа отдыхающих. Если верить регламенту, Роспотребнадзор рекомендует «ополовинить» лагеря. Но для центров детского отдыха это сулит колоссальные потери.

- Для нас принимать 50% детей – нерентабельно. Нам очень трудно будет выжить, - поясняет директор лагеря «Юный строитель» Татьяна Татаринцева. – Нам нужно летом заработать деньги, чтобы весь год платить за свет, выплачивать зарплаты. Тарифы ведь нам никто не снизит. Я считаю, что уменьшать число детей надо, но не на половину, а хотя бы на треть. У нас, например, большие палаты на 10 мест. Сделали на 6. И этого достаточно!

Свои рекомендации и требования к организации детского отдыха в 2020 году Роспотребнадзор опубликовал накануне, 27 мая. Однако многие пункты в нем руководители лагерей сочли неоднозначными и сейчас готовят по ним вопросы и возражения.

- Мы надеемся на поддержку властей и ждем помощи в решении наших проблем. Только вместе мы сможем скорректировать ситуацию, - отмечает Надежда Сухолапова. – Думаю, к понедельнику наши предложения будут сформированы, пока пытаемся разговаривать с регионом. Надо отметить, что нас слышат и понимание есть.