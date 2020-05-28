2020-05-28T20:23:27+03:00
Общество

«До идиотизма не дойдет!»: как лагеря готовятся к летней оздоровительной кампании 2020 в Санкт-Петербурге

Летняя оздоровительная кампания в Санкт-Петербурге может начаться 1 июля 2020 года, и сейчас главная задача – соблюсти требования Роспотребнадзора и одновременно организовать досуг юных петербуржцев так, чтобы они не чувствовали себя застрявшими в обсерва
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
Летняя оздоровительная кампания в Санкт-Петербурге может начаться 1 июля 2020 года.Летняя оздоровительная кампания в Санкт-Петербурге может начаться 1 июля 2020 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Школьники, которые в этом году стоически пережили дистанционное обучение, будут вознаграждены: летняя оздоровительная кампания в Санкт-Петербурге может начаться 1 июля 2020 года. Конечно, если коронавирус любезно отступит и эпидобстановка будет приемлемой. Несмотря на то, что родительские дни и выходы за территорию запрещены, руководители лагерей уверяют: персонал подключит весь креатив и всю фантазию, чтобы дети прекрасно провели время.

Досуговую программу составляют уже сейчас. Главная задача – сделать ее интересной, чтобы дети не чувствовали, что находятся в обсерваторе, и не приуныли. Рецепт не так уж сложен: больше времени на свежем воздухе, меньше – в корпусах. И никаких столпотворений.

- Если мы организуем межотрядные события, то это будут квесты или конкурсы, где нужно бегать по станциям. В этом случае дети не будут находиться среди большого количества людей, а мероприятие станет общим, - поясняет директор лагеря «Горизонт», президент ассоциации руководителей лагерей Надежда Сухолапова. – У детей должна быть расписана каждая минутка, им просто не когда будет скучать. Лагерь – это мир приключений, и в том, что наши детки получат классный летний отдых, сомнений нет.

Главная задача – сделать ее интересной, чтобы дети не чувствовали, что находятся в обсерваторе, и не приуныли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главная задача – сделать ее интересной, чтобы дети не чувствовали, что находятся в обсерваторе, и не приуныли.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Встречать юных петербуржцев готовится и лагерь «Алые паруса». Сюда дети приезжают не только отдыхать, но и обучаться по самым разным направлениям: робототехника, английский язык, борьба, легкая атлетика и многие другие. Как отмечает директор Татьяна Гулевич, в лагере есть 35 отдельных помещений, а это значит, что каждое из них можно закрепить за той или иной группой.

- Также мы намерены гораздо тщательнее следить за чистотой. Будем чаще убираться, а у входов в помещения разместим антисептики, чтобы у детей буквально на каждом шагу была возможность продезинфицировать руки, - подчеркивает Татьяна Гулевич.

Большое внимание уделяется и ее величеству социальной дистанции. Сотрудники оздоровительных центров уже делают перестановки в палатах и столовых, ведь по регламенту Роспотребнадзора, число детей снизится и размещать их нужно менее скученно.

- Не беспокойтесь, до идиотизма не дойдет, - уверяет петербуржцев Надежда Сухолапова. – Недавно видела репортаж из Сочи, где рассказывали, что дети будут жить в палатке по 4 человека, а в столовой кушать по одному за столом! Зачем? Да, конечно, мы увеличим дистанцию, но без таких крайностей.

Сотрудники оздоровительных центров уже делают перестановки в палатах и столовых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники оздоровительных центров уже делают перестановки в палатах и столовых.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фанатизм не приветствуется и при сокращении числа отдыхающих. Если верить регламенту, Роспотребнадзор рекомендует «ополовинить» лагеря. Но для центров детского отдыха это сулит колоссальные потери.

- Для нас принимать 50% детей – нерентабельно. Нам очень трудно будет выжить, - поясняет директор лагеря «Юный строитель» Татьяна Татаринцева. – Нам нужно летом заработать деньги, чтобы весь год платить за свет, выплачивать зарплаты. Тарифы ведь нам никто не снизит. Я считаю, что уменьшать число детей надо, но не на половину, а хотя бы на треть. У нас, например, большие палаты на 10 мест. Сделали на 6. И этого достаточно!

Свои рекомендации и требования к организации детского отдыха в 2020 году Роспотребнадзор опубликовал накануне, 27 мая. Однако многие пункты в нем руководители лагерей сочли неоднозначными и сейчас готовят по ним вопросы и возражения.

- Мы надеемся на поддержку властей и ждем помощи в решении наших проблем. Только вместе мы сможем скорректировать ситуацию, - отмечает Надежда Сухолапова. – Думаю, к понедельнику наши предложения будут сформированы, пока пытаемся разговаривать с регионом. Надо отметить, что нас слышат и понимание есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«До идиотизма не дойдет!»: как лагеря готовятся к летней оздоровительной кампании 2020 в Санкт-Петербурге
Летняя оздоровительная кампания в Санкт-Петербурге может начаться 1 июля 2020 года, и сейчас главная задача – соблюсти требования Роспотребнадзора и одновременно организовать досуг юных петербуржцев так, чтобы они не чувствовали себя застрявшими в обсерва
Первый этап выхода из самоизоляции в Санкт-Петербурге в 2020 году: Можно гулять пенсионерам и ходить без масок по улицам
Ситуация с распространением коронавируса в городе немного улучшилась, поэтому власти сообщили о первом этапе выхода из самоизоляции в Санкт-Петербурге с 1 по 14 июня 2020 года
Не жалели женщин и детей: в Оренбурге задержали подозреваемых в трех громких убийствах
Неуловимые киллеры жестоко расправлялись с жертвами и всегда выходили сухими из воды. До недавнего времени никто не подозревал, что за чередой убийств стоят одни и те же люди
Новости 24
Суд не стал арестовывать двух подруг, устроивших барбекю на вечном огне в Кронштадте
Запрет на посещение лесов и лесопарков Санкт-Петербурга продлили по 14 июня
Клещи покусали больше двухсот петербуржцев и заразили энцефалитом ребенка
Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 28 мая 2020 года: Выздоровели сразу 108 человек
Найден источник жуткого запаха на севере Санкт-Петербурга
Без масок и перчаток разрешат ходить по улицам Санкт-Петербурга с 1 июня 2020 года
Спортсмена, спасшего детей из горящей машины, наградили в Санкт-Петербурге
Действие льготных проездных билетов в Санкт-Петербурге возобновится 1 июня 2020 года
Лже-врач продал старушке БАДы за 240 тысяч рублей, сказав, что та умирает
За похищение и жестокое убийство женщины 10 лет назад в Санкт-Петербурге, двое получили по 18 лет тюрьмы
Общественный транспорт начал работать в Петрозаводске с 28 мая 2020 года
Дома Поршневых на набережной Черной речки признали памятниками
Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Детские летние лагеря могут открыться 1 июля 2020 года в Санкт-Петербурге
Под бомбоубежищем в сквере Виктора Цоя сделают бассейн
КАД встал в жесткую пробку в Санкт-Петербурге днем 28 мая 2020 года
Петербуржцы встали в длинную очередь перед магазином «Карусель» на Ленинском проспекте
Коммунальщики Санкт-Петербурга готовятся к «дождливому» лету
Ночной пожар уничтожил три магазина в жилом доме в Санкт-Петербурге
Элитные часы Vacheron Constantin и ювелирку на 4 миллиона рублей вынесли из квартиры бизнесмена на Петровском проспекте
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года: Очень много людей на улице
Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 32 населенных пунктах Ленинградской области на 28 мая 2020 года
Суд не стал арестовывать петербуржца, жарившего сосиски на вечном огне в Кронштадте