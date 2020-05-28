Как восстановить льготный проездной в Санкт-Петербурге: Инструкция для пенсионеров, школьников и студентов

В Комитете по транспорту поделились инструкцией, как восстановить свой льготный проездной в Санкт-Петербурге пенсионерам, школьникам и студентам. Спасибо стоит сказать первым послаблениям по коронавирусу. Почти 1 миллион горожан-льготников с 1 июня смогут воспользоваться этой возможностью сразу в 735 точках. Все ресурсы (деньги или количество дней – Прим. ред.), которые оставались на картах до начала пандемии, полностью восстановятся.

При этом владельцы годовых бесплатных проездных могут спокойно ездить уже с начала лета по действующим билетам. А горожане с месячными льготными проездными должны активировать восстановленный ресурс билета или купить его на новый срок.

Восстановить свой проездной можно в следующие периоды: до 30 июня или с 1 июля по 31 декабря. Процедура активации билетов будет отличатся друг от друга.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДНОГО ДО 30 ИЮНЯ

Петербуржцам, которые захотят вернуть свой льготный проезд с 29 мая по 30 июня, придется проще. Процедура пройдет автоматически. Для этого надо приложить свой билет к автомату по продаже проездных в любом вестибюле метро или же обратиться в кассу. Пользоваться восстановившимся ресурсом можно лишь с 1 июня. Помимо этого льготу можно вернуть и с помощью визуализаторов проездного билета в 50 отделениях «Сбербанка».

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕЗДНОГО С 1 ИЮЛЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ

Льготники сейчас могут находиться на дачах, в больнице или даже, в случае приезжих студентов, в родном городе на самоизоляции, поэтому активировать свой проездной можно и гораздо позже до конца 2020 года. Для этого нужно подать соответствующее заявление в кассе метрополитена или через интернет. Заявку будут рассматривать в течение 10 дней. После этого пассажиру предложат наиболее удобный способ возвращения былого ресурса на билете.

Если же льготный билет действовал лишь на наземный транспорт, то обращаться нужно уже в одну из точек продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок» в любой день с 1 июня по 31 декабря 2020 года.

БОНУСЫ ДЛЯ НЕЛЬГОТНИКОВ

Рядовым горожанам теперь можно вернуть ресурс и обычного проездного билета от 10 суток и более, купленного до 28 марта. Важное условие – отсутствие поездок в период ограничений по коронавирусу. Правила в данном случае точно такие же, как и у льготников: до 30 июня восстановление происходит в автоматизированном режиме, а позднее – через заявление.