2020-05-29T12:36:45+03:00
Общество

Беспилотныи автомобиль из Санкт-Петербурга готовится выехать на дороги города

StarLine, разработкой которого занимается команда инженеров петербургской компании НПО СтарЛайн, прошел сертификацию и готов к тестированию
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Беспилотный автомобиль из Санкт-Петербурга готовится выехать на дороги города. Фото предоставлено НПО СтарЛайн.Беспилотный автомобиль из Санкт-Петербурга готовится выехать на дороги города. Фото предоставлено НПО СтарЛайн.
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Команда разработчиков беспилотного автомобиля StarLine начала подготовку к тестированию автомобиля на дорогах Санкт-Петербурга. Испытания планируют начать с Лесного и Большого Сампсониевского проспектов - эти зоны расположены недалеко от офиса НПО СтарЛаи н. После чего StarLine можно будет увидеть и на Невском проспекте – для максимальной безопасности во время тестирования в салоне беспилотника будет находиться инженер-испытатель, который, в случае необходимости, возьмет управление на себя.

Стоит отметить, что перед тем, как выехать на дороги общего пользования, StarLine, согласно постановлению правительства России, прошел и получил соответствующую сертификацию.

Фото предоставлено НПО СтарЛайн.

Фото предоставлено НПО СтарЛайн.

- Нам важно иметь возможность проводить тестирования на дорогах общего пользования, так как полигонов, имитирующих реальную дорожную инфраструктуру с другими участниками дорожного движения, у нас в стране нет, - рассказал руководитель проекта «Беспилотный автомобиль StarLine» Борис Иванов. - Тестирования на дорогах города позволят отладить и усовершенствовать алгоритмы беспилотника в реальной дорожной обстановке. Это поможет сделать беспилотный автомобиль надежным и безопасным транспортным средством.

Беспилотный автомобиль StarLine сегодня умеет достаточно уверенно двигаться в условиях малозагруженного города. Автомобиль определяет дорожные знаки, светофоры и пешеходов, объезжает препятствия, может перестраиваться на другую полосу. Ранее беспилотник StarLine многократно тестировался на закрытых площадках, на территории Сколково, участвовал в заезде у Крымского моста и стал финалистом гонки беспилотников «Зимний город», которая состоялась зимой 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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