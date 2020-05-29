Домашний текстиль – всего за 1 рубль в «Галамарте»

С 29 по 31 мая 2020 года в сети «Галамарт» действует привлекательная акция: при покупке двух товаров из группы «Домашний текстиль» второй товар по наименьшей стоимости будет стоить всего 1 рубль!

Если никак не поднималась рука выбросить старые пледы или покрывала, то сейчас самое время это сделать. Новый пушистый и уютный плед можно приобрести в «Галамарте». А подушка, простынь или пододеяльник меньшей стоимости будут стоить всего 1 рубль.

Раз шопинг получается выгодным, можно себе позволить больше, чем обычно. А чтобы не пропустить самые интересные предложения, следите за новостями на официальном сайте «Галамарт»!

Фото предоставлено компанией Галамарт.

*Акция «Домашний текстиль: второй товар за 1 рубль» действуют с 29 по 31 мая 2020 г.

*Все подробности об акции «Домашний текстиль: второй товар за 1 рубль» можно узнать на официальном сайте "Галамарт"

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