Снова в сети: петербуржцы вернулись в интернет-магазины и онлайн-кинотеатры

Количество обращений петербуржцев к цифровым решениям за последние десять дней существенно выросло – с 54% до 76% превышения над средними показателями 2019 года. Об этом сообщили в МТС, которая проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных.

Рост спроса, уточняют в компании, наблюдается практически во всех категориях цифровых сервисов. Наиболее популярными ресурсами у петербуржцев за прошедшие дни остаются развлекательные платформы – киберспортивные сервисы и онлайн-кинотеатры. Несмотря на спад спроса на них после майских праздников, к концу месяца эти направления вновь уверенно лидируют – 28 мая петербуржцы смотрели фильмы в онлайн-кинотеатрах и видео на стриминговых сервисах в четыре раза чаще, чем в среднем в прошлом году.

Фото предоставлено пресс службой МТС.

Также за прошедшие две недели выросло использование сервисов доставки еды и онлайн-шоппинга. Ими петербуржцы пользовались в 2-2,5 раза чаще, чем в прошлом году.

В мае 2020 года в Петербурге значительно снизилось использование услуг видеоконференцсвязи и сервисов для удаленной работы – если в рабочий день 30 апреля такими сервисами пользовались почти в два раза чаще, чем в 2019 году, то 28 мая рост по сравнению с 2019 годом зафиксирован на уровне 74%.