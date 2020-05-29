Испытано на себе: Как я стала банкротом и избавилась от долга в миллион рублей

Спустя два месяца самоизоляции у людей, неожиданно оставшихся без работы, нет денег даже на самое необходимое - еду и лекарства. Они не могут оплачивать аренду жилья, услуги ЖКХ или кредиты. Добиться послаблений от банков получается далеко не всегда, и ситуация становится критической - человек попадает в долговую яму.

Законное решение проблемы - банкротство физических лиц. Впервые россияне смогли воспользоваться этой возможностью в 2015-м, и с каждым годом она становится все популярнее. Прошлой весной количество людей, избавившихся от долгового бремени, перевалило за сто тысяч.

При этом споры вокруг темы банкротства не утихают до сих пор. Одни настаивают, что это спасение для отчаявшихся заемщиков, другие предупреждают о перспективах потерять еще больше. Свою историю «КП» рассказала петербурженка Люся. Из-за жизненных трудностей девушка задолжала банкам около миллиона рублей и решила объявить себя банкротом. Рассказ нашей героини (публикуем его от первого лица) мы попросили прокомментировать экспертов из компании «Долгам.НЕТ», чтобы вместе разобраться во всех нюансах и подводных камнях процедуры банкротства.

НАЧАЛО. ДОЛГОВАЯ ЯМА

Моя история - яркая иллюстрация того, как, даже при стабильной зарплате, отсутствии склонности к транжирству и огромной ответственности за семью, можно легко за несколько лет оказаться в долговой яме. Началось все в 2015 году, когда у меня появилась первая кредитная карта. Ее мне несколько лет подряд предлагали менеджеры по продажам одного из банков, но я стойко отказывалась. Однако в тот год я пережила развод с мужем и, несмотря на постоянный доход, согласилась на уговоры. Кредитку я получила «на всякий случай». Впервые я воспользовалась ей летом 2016-го, когда решила продать квартиру в родном городе: нужны были деньги на постоянные разъезды и предоплату агентствам. Сделка была непростая, длилась около года. К июлю 2017 года мой долг по этой кредитке составил около 250 тысяч рублей. Позже из своих сбережений я погасила всю сумму, из-за чего банк увеличил мне лимит до 600 тысяч рублей. И это сыграло не последнюю роль в моей истории.

По всем кредиткам Люся задолжала банкам около миллиона рублей.Фото: Анастасия ОСИПОВА

Обстоятельства сложились так, что я вновь была вынуждена воспользоваться картой. Требовались деньги на агентские вознаграждения, услуги нотариусов, оплату поездок, на новую мебель и технику для бабули, которую я перевезла в Петербург. Погашенный было долг снова появился и стал расти.

В 2018-м я взяла кредитку еще на 100 тысяч рублей, но уже в другом банке. Там были не такие высокие проценты и более дружелюбный беспроцентный период. Хотела этими деньгами погасить долг по первой кредитке, однако год выдался провальным в материальном плане. Сначала я дала взаймы, и мне не вернули эту сумму. Потом закрылась компания, в которой я работала, поэтому осталась без дохода. В общем, в панике я согласилась на еще две кредитные карты - на 100 и 120 тысяч.

После этого моя финансовая жизнь выглядела как лихорадочное перекидывание средств с одной кредитки на другую в попытке залатать долговые дыры. К концу осени 2018 года я поняла, что общая сумма долга приближается к 700 тысячам, а на ежемесячные платежи по кредитным картам у меня уходит около 70-75 тысяч рублей. Это был почти весь мой доход. Я оказалась в ситуации, когда, работая на нескольких проектах почти круглые сутки, я просто погашала платежи и была вынуждена жить на кредитные средства. Каждый следующий месяц платить приходилось все больше и больше.

Я поняла, что рано или поздно настанет день, когда платежи по картам превысят сумму моих ежемесячных доходов. Я была так напугана этой мыслью, что принялась отчаянно гуглить: «Что делать, когда ты безнадежный должник?»

ЭКСПЕРТНО: О СИТУАЦИИ В ПЕТЕРБУРГЕ

Пандемия серьезно повлияла на рынок труда, а значит, и на благосостояние граждан. Таких как Люся, оставшихся без работы и с долгами разной величины, сейчас в Петербурге тысячи. В конце апреля цифрами поделился председатель городского Комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко. Он рассказал, что с момента введения в городе ограничительных мер число безработных увеличилось с 14 до 20 тысяч. При этом власти ожидают, что к концу карантина эта цифра вырастет до 70 тысяч. Такой показатель сравним с ситуацией в Петербурге в середине 90-х годов прошлого века. Кроме того, из 3,3 млн работающих граждан около 1 млн человек пострадало из-за закрытия рабочих мест. Все это время они ждут, когда наконец смогут приступить к своим обязанностям. Гражданам, потерявшим доход на 30 процентов и более, государство пообещало поддержку в виде «кредитных каникул» и рефинансирования, однако добиться послаблений со стороны кредитора получается далеко не у всех. Тогда выходом может стать банкротство.

ПОИСКИ ВЫХОДА

Я начала искать информацию и наткнулась на статьи о банкротстве физических лиц. После того как я все изучила, поняла, что эта процедура безопасна для меня и для тех, кто:

а) стабильно погашал обязательные платежи и не показывал никаких признаков недобросовестного плательщика;

Вся зарплата Люси уходила на то, чтобы гасить платежи по кредиткам.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

б) не имеет ни гроша за душой. Это был мой случай, так как моя единственная собственность - около восьми квадратных метров недвижимости, и ее отбирать не имеют права;

в) не работает на топовой управляющей должности.

На сайтах на тему банкротства честно написано, что процедуру можно провести и самостоятельно, нужно лишь внимательно собрать все документы и подать необходимые заявления. Но на самом деле, когда я начала разбираться глубже, все оказалось намного сложнее, чем виделось изначально: помимо немаленького перечня документов для проведения процедуры банкротства, нужен финансовый управляющий, который согласится взяться за мое дело.

В итоге я поняла, что самобанкротство мне не под силу, и решила обратиться в профильную фирму, которая возьмет на себя все заботы по сбору и составлению документов, поиску финансового управляющего, походы в суд и так далее. Во время всех процедур я поняла, что специалисты знают, как рассматриваются дела по банкротству физических лиц, на какие моменты обращают внимание судьи, как корректнее составить заявление и так далее. На первой консультации специалист компании подробно расспросил меня о моей ситуации, еще раз разъяснил мне все нюансы и сделал предварительный прогноз об успешности дела: в моем случае, сказал он, успех гарантирован. Именно по тем причинам, которые я для себя выделила.

ЭКСПЕРТНО: «ОБЫЧНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА»

Эксперты отмечают, что во всем цивилизованном мире банкротство - обычная юридическая процедура, которая призвана избавить человека от долгов. В свое время через нее проходили даже всемирные знаменитости: Дональд Трамп, Ларри Кинг, Майк Тайсон, Ким Бейсингер. Ошибочно считается, что банкрот - это клеймо на всю жизнь: мол, можно навсегда забыть о нормальной жизни, карьере и путешествиях. Однако реальные последствия не так страшны.

- При варианте с реализацией имущества на протяжении следующих пяти лет человек будет обязан сообщать о своем статусе при получении кредита. Также в течение пяти лет человек не сможет вновь обанкротиться, а в течение трех лет - занять руководящую должность, - объясняют в компании «Долгам.НЕТ». - Сам исход дела о банкротстве физического лица (спишут долги или нет) зависит от нескольких факторов. В первую очередь на это влияют ситуация и характер долгов. Например, не получится списать долги по алиментам или возникшие из-за совершения преступления. Многое зависит от финансового управляющего, который делает заключение о наличии либо отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, а также юристов, которые готовят документы в суд, вырабатывают правовую позицию и готовят доказательства.

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

Моя процедура заняла почти год - в конце 2019-го я праздновала свое полное освобождение. За это время я потратила около 100-110 тысяч рублей, платила равными частями в течение десяти месяцев. В эти расходы вошли: вознаграждение компании, оплата услуг финансового управляющего (это обязательная часть), публикации в «Коммерсанте» (это тоже обязательно), почтовые расходы и еще мелочи вроде сканирования документов.

На первом этапе я перестала погашать обязательные проценты банку, т. к. расплачиваться было уже нечем. Тогда я больше всего боялась злых коллекторов, что и подталкивало меня «опустошать» новые кредитные карты для покрытия старых. Первое время пришлось потерпеть. Помню, как я рыдала после очередного звонка. Зимним утром мужчина, представившийся Сергеем, строго спрашивал меня: «Вы что, не знали, что по кредитке придется платить? Как безответственно вы себя повели!»

Было сложно не чувствовать себя мошенницей и аферисткой после таких обвинений. Но я вспоминала одну из встреч со специалистом по банкротству. Он тогда сказал мне: «Поймите, вы никого не обманываете, банкротство - это не какая-то афера, а законный механизм по выходу из долгов. Вы обязаны обратиться в суд с заявлением о признании вас банкротом, если сумма ваших обязательств (кредитов, займов) превышает полмиллиона рублей и вы не в состоянии ее оплачивать в срок. Государству гораздо выгоднее получить нормального налогоплательщика, освобожденного от долгов, чем скрывающего свои доходы и убегающего от коллекторов затюканного должника. Поэтому помните: вы исполняете требование закона, вступая на этот путь».

Также нужно иметь в виду, что во время процедуры вашими доходами будет руководить финансовый управляющий. Вы отчитываетесь перед ним за свой заработок, а он отчитывается перед судом и предоставляет ему доказательства ваших доходов. Во время банкротства придется жить на МРОТ, рассчитанный государством. В моем случае МРОТ был рассчитан на меня и сына - около 22 тысяч рублей. Если ваш официальный доход в этот период составляет больше МРОТ, «лишние» деньги будут идти в счет погашения долга. Неофициальные источники дохода не учитываются.

Во время процедуры банкротства финансами руководит финансовый управляющий.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С первого дня процедуры вы перестаете платить по своим кредитам и тогда понимаете, как это прекрасно, когда над тобой не висит дамоклов меч обязательных платежей. За год процедуры я значительно оздоровила не только свои финансы, но и свой рацион питания, а также занялась спортом.

С момента, когда с меня официально списали все долги, прошло полгода. Сейчас у меня снова полностью белая заработная плата. Еще пять лет я не смогу пользоваться кредитными продуктами, но это ограничение, которому я искренне рада! Я уже успела сделать некоторые сбережения и планирую продолжать здоровый финансовый путь.

ЭКСПЕРТНО: КАРАНТИН НАЛОЖИЛ ОТПЕЧАТОК

Дмитрий ДОНСКОВ, арбитражный управляющий, генеральный директор компании «Долгам.НЕТ»:

- Есть ошибочное мнение, что существует всего два условия, необходимых для банкротства физического лица: сумма долгов должна превышать 500 тысяч рублей, а просрочка платежей - три месяца. На самом деле гражданин имеет право обратиться в суд с заявлением при любой сумме задолженности, не дожидаясь первой просрочки, ведь основное условие - неспособность гражданина в срок платить по своим счетам. Именно неспособность, а не нежелание.

Ранее средний срок банкротства физических лиц в компании «Долгам.НЕТ» (от заключения договора до списания долгов) составлял 9-10 месяцев, но карантин наложил свой отпечаток. Срок может увеличиться до 10-12 месяцев, однако на результат это никак не влияет. Несмотря на увеличение срока процедур и сложности со сбором документов, стоимость процедуры в нашей компании не изменяется и остается ниже среднерыночной. Пугать это не должно. Такого результата мы добились благодаря внедрению специальной, разработанной с нуля ERP-системой - программного робота. Более 90 процентов всех рабочих процессов алгоритмизировано и поставлено на конвейер. Своим клиентам мы даем гарантию возврата денег в случае неудачи. Сотни дел, находящихся в работе, позволяют нам создать большой финансовый запас прочности.

Дмитрий Донсков, генеральный директор компании «Долгам.НЕТ».

НА ЗАМЕТКУ

По просьбе «КП» юристы компании «Долгам.НЕТ» рассказали, о чем должен знать должник, решаясь стать банкротом.

В некоторых случаях банкротство противопоказано. Многое зависит от нюансов конкретной ситуации. Получить развернутый анализ и рекомендации по вашему случаю можно только во время консультации. В «Долгам.НЕТ» она бесплатная.

Финансовый управляющий, который возьмется за дело, - обязательный и ключевой момент в банкротстве. Поэтому при выборе юридической компании необходимо уточнить, входят ли его услуги в обещанную цену.

Даже если вы решите оформить банкротство самостоятельно, без затрат не обойтись. Минимальные расходы: госпошлина в суд - 300 рублей, депозит в суд - 25 тысяч рублей, расходы управляющего - от 15 тысяч рублей.

Во время процедуры банкротства запрещается пользоваться банковскими счетами, картами, совершать валютные операции. Также нельзя проводить сделки по покупке-продаже имущества, получать кредиты или выступать поручителем.

Нельзя пытаться скрыть свое имущество от суда. Любые, даже самые изощренные схемы вывода имущества увеличивают риски неудачи процедуры. Нет смысла прятать автомобиль стоимостью 200 тысяч и тем самым повышать шанс остаться с долгами на сумму 2-3 миллиона рублей.

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