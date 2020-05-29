2020-05-29T15:48:59+03:00
Общество

«ОДК-Климов» помог Корее и Китаю в обслуживании двигателей

Предприятие продолжает работу во время пандемии онлайн
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«ОДК-Климов» помог Корее и Китаю в обслуживании двигателей. Фото предоставлено АО «ОДК-Климов».«ОДК-Климов» помог Корее и Китаю в обслуживании двигателей. Фото предоставлено АО «ОДК-Климов».
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АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) продолжает обслуживание авиационной техники в условиях пандемии онлайн. В частности, на предприятии успешно работает штаб контроля летной годности авиатехники ключевых эксплуатантов, в задачи которого входит обеспечение резервных каналов связи с эксплуатантами; утверждение плана сопровождения эксплуатации с учетом авиационных правил каждого государства с «горизонтами» на неделю, месяц, квартал; формирование руководства группы для каждой силовой установки и курирование выполнения запланированных работ. Заказчики «ОДК-Климов» оценили предусмотрительность службы продаж сервиса и непрерывность в исполнении обязательств. Соответствующие сообщения пришли от Helikorea Co., Ltd (Корея), Mir Trading Ltd. (Китай), АО «Авиалифт Владивосток» и АО НПК «ПАНХ».

За время самоизоляции выполнены работы на 25 изделиях (8 двигателей, 17 главных редукторов) – удаленно с использованием видео-конференц-связи. Один средний ремонт изделия был проведен выездной бригадой инженеров ОДК-Климов. Апрельский план послепродажного обслуживания перевыполнен на 30%. Параллельно специалисты предприятия готовили силовые установки вертолетов и самолетов к авиационному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

- В адрес ОДК приходят благодарности от российских и зарубежных компаний, - отмечает директор по продажам АО «ОДК» Алексей Нестеренко. - Так, в благодарственном письме одной из компаний отмечено, что оперативность, высочайший уровень профессионализма, исполнительность и техническая грамотность всех специалистов АО «ОДК-Климов», участвующих в процессе сервисного обслуживания, позволили не допустить срыва работ по тушению лесных пожаров и продолжить выполнять свои обязательства перед заказчиком».

Контроль летной годности авиатехники в период пандемии необходим для минимизации возможных негативных последствий. Это особенно актуально для регионов, где транспортную доступность обеспечивают вертолеты. Кроме этого, вертолёты задействованы в спасательных операциях, ликвидации пожаров, эвакуации людей, организации неотложной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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