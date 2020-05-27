2020-05-29T16:48:49+03:00
Новости компаний

Петербургский фестиваль Silver Mercury провел второй этап голосования за лидеров рекламной индустрии

Победители и призеры станут известны на Церемонии награждения 28 мая
Маргарита РЕПИНА
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Имена победителей назовут 28 мая. Фото: организаторы.Имена победителей назовут 28 мая. Фото: организаторы.
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Второй этап голосования членов жюри Фестиваля креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury состоялся в онлайн режиме. Несмотря на опасения большинства участников и членов жюри, да и просто неравнодушных к жизни Фестиваля, можно отметить качественную работу всех систем и своевременную техническую поддержку.

- В первую очередь, хочу поблагодарить членов жюри. За два дня они проделали огромную работу, где надо проявляли терпение, всегда были доброжелательны и объективны, - говорит президент Silver Mercury Михаил Симонов. - Когда мы видели, какой объем работы ложится на плечи членов жюри, сами просто не могли позволить работать, спустя рукава. Считаю, что двадцатый Фестиваль Silver Mercury мы провели успешно, что самое главное для нас – мы поддержали индустрию рекламы в непростое время и остались с участниками в одних рядах. Поддержка и продвижение рекламной отрасли это наша главная миссия. Всех победителей объявим на Церемонии награждения 28-го мая, отдыхать оргкомитету по-прежнему некогда. До встречи на Церемонии!

Silver Mercury в 2020 году состоял из 60-ти номинаций, поделенных на 4 блока. За два дня проведения Фестиваля члены жюри поставили более пяти тысяч оценок и провели в прямом эфире в общей сложности 128 часов, 12 минут.

Церемония награждения Фестиваля состоится 28 мая в 17.00. По информации организаторов, ведущим Церемонии станет Тихон Дзятко, а режиссер прямой трансляции – Ева Габулова. Сообщают, что прямая трансляция станет проводником в мир виртуальной реальности для членов жюри и победителей и станет основным online-событием периода самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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