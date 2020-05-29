2020-05-29T18:39:36+03:00
Общество

«Я знакома с друзьями Бродского»: IOWA высказалась об исчезнувшем с улицы Пестеля изображении поэта

Певица не винит коммунальщиков, а хочет, чтобы в городе, наконец, был принят закон о легализации граффити
Алина ЧЕМЕРИС
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Исчезновение изображения поэта с улиц Петербурга Катю, конечно, расстроило.Исчезновение изображения поэта с улиц Петербурга Катю, конечно, расстроило.
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Думал ли Иосиф Александрович, что в день его 80-летия в Петербурге разгорятся страсти из-за его портрета на школьной стене? Наверное, он был бы очень удивлен. История с замазанным граффити и появившимися на его месте стихами всколыхнула Петербург. Многие на чем свет стоит ругали коммунальщиков, лишенных чувства прекрасного, другие грешили на нерадивых художников, которые не имеют права рисовать на городских зданиях.

Свое мнение на этот счет высказали и знаменитости. В их числе – певица Катя IOWA, которая в день юбилея поэта записала видеообращение для подписчиков своего аккаунта в Инстаграм с балкона квартиры, где жил Бродский.

- Первое, что мне захотелось сделать, когда я узнала про всю эту историю, это приехать к этой стене и прочитать стихотворение, - рассказывает артистка в интервью «Комсомолке». – Стихи символичные – «Письма к стене». Я люблю творчество Бродского. Пару лет назад мы с коллегами-музыкантами были в музее поэта на спектакле. После окончания мы остались и познакомились с его друзьями. С тех пор мы приятели. А что качается Бродского, он стал для меня будто родным.

Исчезновение изображения поэта с улиц Петербурга Катю, конечно, расстроило, но, по словам артистки, она никого не осуждает.

- Я хочу, чтобы появился закон, который позволил бы не уничтожать красивые граффити, - рассуждает IOWA. – Ведь талантливые художники стараются для города. На самом деле есть много людей, которые сажают деревья, собирают пластик, делают что-то полезное для Петербурга. И пусть лучше их дела станут темой для обсуждения в обществе. Они ведь помогают городу. Я хочу, чтобы у них была такая возможность.

katya_iowakatya_iowa
Сегодня произошло нечто невероятное
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ИСТОЧНИК KP.RU

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