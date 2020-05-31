«Работал по 17 часов в сутки»: звезда «Отпетых мошенников» стал таксистом, чтобы содержать семью и помогать больной маме

Корнавирус, разгулявшийся в России, доставил проблем и обычным людям и кумирам миллионов. В условиях вся тянущегося и тянущегося карантина даже звезды вынуждены искать для себя источники дополнительного заработка. Так, бывший солист некогда культовой группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов недавно примерил на себя роль обычного таксиста в Санкт-Петербурге. Опыт, по его словам, вышел интересный и полезный.

- Сейчас всем приходится нелегко, - рассказал Богомазов «Комсомолке». – У меня, например, сдвинулись или совсем отменились некоторые концерты, пришлось пока что отложить планы на выпуск нового альбома. К тому же у меня семья – сыну вот 31 мая исполнилось семь месяцев. А это огромные расходы – то подгузники, то смеси. Мы, конечно, не голодаем, и крыша над головой есть, но все же с деньгами непросто.

У певца подрастает сын Георгий - 31 мая ему исполнилось семь месяцев. Фото: из личного архива героя публикации

В Санкт-Петербург, пояснил Гарик, он приехал из Москвы, чтобы навестить больную маму. На май у нее была назначена операция.

- К сожалению, незадолго до моего приезда у нас вышла размолвка с моей сестрой Евгений, - признался артист. – Мы с женой и сыном хотели переехать в Питер – опять же, из соображений экономии – но Евгения почему-то решила, что мы не должны жить в маминой квартире. Сначала она поставила нам совершенно неадекватные условия – отвела самую маленькую комнату из трех, запретила что-либо в ней менять и вдобавок запретила появляться в квартире моей жене Виктории. А потом и вовсе подала иск в суд, чтобы выписать из квартиры меня самого и моего сына.

Но хуже всего, по словам Богомазова, то, что сестра настроила против него маму – та на протяжении нескольких дней не брала трубку и не отвечала на сообщения. Поэтому в Санкт-Петербург артисту пришлось срываться, что называется, в экстренном порядке – он даже не знал, в каком состоянии мама, и сделали ли ей операцию.

Так Гарик выглядел во времена расцвета "Отпетых мошенников". Фото: из личного архива героя публикации

- Выяснилось, к счастью, что все в порядке, - рассказал Гарик. – Но я все равно вынужден был задержаться в Питере на две недели. А чтобы не терять время даром – решил подработать немного таксистом. Благо, у меня есть знакомые в этой сфере, они помогли устроиться и объяснили, что нужно делать.

Работа оказалась нелегкой: на маршрут Богомазов выезжал в семь утра, а домой возвращался около часа ночи. Пассажиры известного в прошлом певца не узнавали – но, скорее всего, виной тому были медицинская маска и солнцезащитные очки, без которых таксистам сейчас работать запрещено.

- Я не вижу в такой работе ничего зазорного, - признался Богомазов. – У нас, бывает, академики таксистами работают. Или ребята, прошедшие Чечню. Вообще ничего стыдного в труде нет – стыдно на диване без дела валяться или грабить идти. Я бы и дальше так работал, но из-за всей этой нервотрепки у моей жены начались проблемы со здоровьем, так что пришлось вернуться в Москву.

По словам Гарика, у его жены из-за нервотрепки, связанной с квартирой, начались проблемы со здоровьем. Фото: из личного архива героя публикации

Сейчас Гарик думает, как решать проблему с сестрой - доводить дело до суда, рассказывает артист, не хочется, но, если того потребует ситуация, он готов подать встречный иск. А заодно – ждет начала концертного сезона.

- Надеюсь, скоро это все закончится, - рассказал артист. – Но в любом случае совсем без денег мы не останемся. Если нужно будет, я и в курьеры пойду.