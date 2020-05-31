Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 31 мая 2020: Новая тест-система и плохая самоизоляция в городе

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как город справляется с пандемией COVID-19. Мы собрали последние новости по заболевшим коронавирусом в Санкт-Петербурге на 31 мая 2020 года. По-прежнему день не обходится без новых случаев в статистике.

По последним данным Оперштаба в Северной столице общее число зараженных коронавирусом дошло 15 580 человек. За сутки выявили 365 новых «положительных». К сожалению, умело еще 13 человек. Так, общее число летальных исходов от этой инфекции достигло 191.

Пока эпидобстановка в городе позволяет приступить лишь к небольшим послаблениям ограничений. Уже завтра, 1 июня, по улицах можно будет ходить без масок, а пожилым людям можно будет выходить гулять. Кроме того, с первого дня лета заработают ранее приостановленные льготные проездные на транспорт.

Несмотря на то, что город еще вовсю борется с коронавирусом, горожане довольно плохо соблюдают режим самоизоляции. Он вновь резко падает, когда в Петербурге хорошая погода. Так было и накануне, 30 мая.

Пока трудятся петербургские медики, не стоят на месте и ученые. Так, в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разработали новую тест-систему для выявления коронавируса. Петербургская разработка позволит проводить более точную диагностику и поможет выявить РНК коронавируса.