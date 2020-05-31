Вино, стихи, картишки: как проводят карантин Ирина Понаровская и Алиса Фрейндлих

Надоело сидеть на самоизоляции? Возьмите пример с двух прекрасных во всех отношениях дам: знаменитой певицы Ирина Понаровской и не менее знаменитой актрисы Алисы Фрейндлих. Душевной фотографией с «карантинных» посиделок на веранде Алисы Бруновны Понаровская поделилась вчера, 30 мая, в своем Instagram.

- Какой там коронавирус, когда рядом такое счастье- Алиса Бруновна Фрейндлих! – рассказала певица. - Смеёмся, играем в картишки , слушаем стихи в исполнении гениальной Алисы Бруновны, попиваем винишко, едим вкусности и наслаждаемся друг другом!

Подписчики от такого рассказа остались в восторге.

- Вы женщины, которыми мы очень гордимся! – отреагировали они на пост с фотографией. - Здоровья вам всем на долгие годы!

Напомним: долгие выходные из-за коронавируса были объявлены в Санкт-Петербурге еще в марте. И звезды и простые люди коротают их как могут: так, например, экс-солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов устроился работать в такси, чтобы содержать семью и помогать больной маме. А звезда кино и театра Олег Басилашвили перечитывает классику и ходит за продуктами в противогазе.