2020-05-31T19:21:13+03:00
Звезды

Вино, стихи, картишки: как проводят карантин Ирина Понаровская и Алиса Фрейндлих

Фотографиями душевного отдыха Понаровская поделилась в своем Instagram
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Надоело сидеть на самоизоляции? Возьмите пример с двух прекрасных во всех отношениях дам: знаменитой певицы Ирина Понаровской и не менее знаменитой актрисы Алисы Фрейндлих. Душевной фотографией с «карантинных» посиделок на веранде Алисы Бруновны Понаровская поделилась вчера, 30 мая, в своем Instagram.

- Какой там коронавирус, когда рядом такое счастье- Алиса Бруновна Фрейндлих! – рассказала певица. - Смеёмся, играем в картишки , слушаем стихи в исполнении гениальной Алисы Бруновны, попиваем винишко, едим вкусности и наслаждаемся друг другом!

Подписчики от такого рассказа остались в восторге.

- Вы женщины, которыми мы очень гордимся! – отреагировали они на пост с фотографией. - Здоровья вам всем на долгие годы!

Напомним: долгие выходные из-за коронавируса были объявлены в Санкт-Петербурге еще в марте. И звезды и простые люди коротают их как могут: так, например, экс-солист «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов устроился работать в такси, чтобы содержать семью и помогать больной маме. А звезда кино и театра Олег Басилашвили перечитывает классику и ходит за продуктами в противогазе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Стало известно, чем еще болели 13 человек, умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге
Сроки тестирования на коронавирус могут увеличить в Санкт-Петербурге
Пьяного водителя задерживали со стрельбой в Центральном районе Санкт-Петербурга
Индекс самоизоляции рухнул в оранжевую зону в Санкт-Петербурге
Сотрудник научно-исследовательского судна четыре года развращал двух школьников в Санкт-Петербурге
Лихача, промчавшегося по городу на скорости 200 км/ч, могут навсегда лишить водительских прав
Шквальный ветер надвигается на Санкт-Петербург
Мусоровоз раздавил легковушку вместе с водителем в Санкт-Петербурге
Брат ранил ножом брата в Тосненском районе Ленобласти
Пять женщин, восемь мужчин: комздрав раскрыл подробности о новых умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге
12—летнего мальчика сбила машина в Колпинском районе Санкт-Петербурга
307 человек за сутки вылечилось от коронавируса в Санкт-Петербурге
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 31 мая 2020 года составило 204 человека
3 590 человек находятся на карантине из-за коронавируса в Санкт-Петербурге
Очередной вывозной рейс с россиянами прибыл из Лондона в Санкт-Петербург
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 31 мая 2020 года: почти идеальный результат
Прогноз погоды на 31 мая 2020 в Санкт-Петербурге: облачно и до +18
Общежитие Института кино и телевидения затопило в Санкт-Петербурге
Реабилитация пациентов, перенесших COVID-19, началась в Санкт-Петербурге
Черемуха рухнула на две иномарки во дворе на Сикейроса в Санкт-Петербурге