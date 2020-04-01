«За продуктами хожу в противогазе»: звезда «Служебного романа» Олег Басилашвили рассказал, как проводит время на карантине по коронавирусу

Пожалуй, ничто в новейшей истории так не объединяло россиян, как карантин, объявленный из-за коронавируса COVID-19. Одинаково изолируются от внешнего мира и простые граждане, и именитые спортсмены, ученые и актеры. Не миновала эта участь и Народного артиста СССР, звезду фильмов «Служебный роман», «Осенний марафон» и бесчисленного количества спектаклей Олега Басилашвили, который самоизолировался вместе с супругой в своей квартире неподалеку от Витебского вокзала в Санкт-Петербурге. Мэтр, впрочем, не жалуется — и даже наоборот, получает от происходящего сугубо положительные эмоции.

- У меня все-таки публичная профессия, - рассказал Олег Валерьянович «КП-Санкт-Петербург». - Я актер, я практически ежевечерне выхожу на сцену перед зрительским залом Большого драматического театра — а это около тысячи человек. Поэтому сейчас, когда у меня появилась возможность побыть дома, наедине с женой, в тишине и спокойствии, я получаю громадное удовольствие.

По словам артиста, от карантина он получает огромное удовольствие.Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам артиста, «карантинные» деньки он коротает за перечитыванием классики. Благо, домашняя библиотека у Олега Валерьяновича обширная: есть в ней и Толстой, и Пастернак, и Уайлдер, и Трифонов, и множество других не менее затягивающих книг. Единственное — временами приходится отрываться от чтения, чтобы выйти за продуктами в магазин. Благо, он находится прямо возле дома.

- Всегда, когда собираюсь за покупками, экипируюсь, как положено — надеваю перчатки, маску, - смеется Басилашвили. - Без этого никак. Благо, запас дома большой — я несколько лет до этого провалялся по больницам, так что кое-что скопилось.

Вместе с тем, признается актер, он понимает, что возможностью без помех наслаждаться любимыми делами «обязан» коронавирусу. И надеется, что вскоре человечество сумеет его одолеть.

- Мне кажется, мы, люди, должны выйти из этой истории обновленными, - констатирует Олег Валерианович. - Сейчас как раз то самое время, когда нужно забыть обо всех распрях, о вражде и ненависти, и всем объединиться и встать на защиту нашей планеты — совсем крошечной по меркам Вселенной.

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