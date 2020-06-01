Кому доверить ремонт, чтобы в доме было уютно

САМИ С УСАМИ

"Делали для себя" - часто можно услышать эту фразу, как показатель качества работ. Дескать, с умом и любовью подходили к каждому полотну обоев и мазку краски. В наше время из-за множества простых в монтаже строительных материалов, сотен онлайн-инструкций с ремонтными работами может справиться даже мастер-неофит. Другой вопрос: насколько качественно он это сделает.

Плюсы: дешево - ремонт у вас пройдет по цене материалов. Есть возможность менять дизайн по ходу дела. Никаких чужих людей в доме, за исключением, разве что, грузчиков, которые привезут обои и шпатлевку. Учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусом, довольно жирный плюс. Добавим и гордость за себя, что все получилось.

Минусы: сложные работы - замена радиаторов, проводки, перенос розеток и монтаж навесного потолка - вряд ли будет по силам непрофессионалу, придется все равно вызывать специалистов. Есть опасность, что ремонт окажется некачественным: разойдутся швы на обоях, будут видны разводы краски на потолке и стенах, кафель отвалится, под ламинатом или паркетной доской обнаружатся пустоты. Новичку сложно разобраться во всех тонкостях.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР

Таких мастеров передают только по знакомству. У половины ваших приятелей он уже сделал ремонт. Теперь заветный телефон достался вам. Говорят, он умеет все. И цену не задирает, работает на совесть.

Плюсы: с образцами его работ вы сможете ознакомиться заранее, достаточно сходить в гости к тем, кто мастера рекомендует. Можете смело доверить этому человеку ключи от квартиры, где деньги лежат. Вероятно, он даже сходит с вами в магазин и порекомендует, какие материалы для ремонта лучше закупить, а от каких - точно отказаться. А еще у него может быть скидочная карта какой-нибудь торговой сети с хорошим накопленным процентом.

Минусы: скорее всего, такой мастер - самоучка. И, вероятно, выполняет все работы по старинке. Хотя в мире уже пользуются новыми технологиями, он поклеит обои внахлест, а вагонку прикрутит на обычные саморезы. Еще один минус, таких мастеров приходится долго ждать, да и ваш ремонт рискует растянуться на неопределенное время, ремонтники-одиночки любят показать свою значимость и делать все обстоятельно. Кроме того, оформить договор с таким мастером и получить компенсацию в случае огрехов будет довольно сложно. Да и неудобно – ведь он же «по рекомендации»…

ПОТОМУ ЧТО МЫ - БРИГАДА

Очень часто таких специалистов находят по объявлениям на подъезде. Ну, или в интернете - "Бригада славян выполнит любые ремонтные работы качественно и в срок".

Плюсы: они могут предложить невысокую цену за свои услуги. Составят смету и, скорее всего, либо закупят материал самостоятельно, либо отправятся в магазин с заказчиком лично. Могут посоветовать какие-то дизайнерские решения, которые подсмотрели в других квартирах. Спектр работ довольно широк: от побелки потолка до монтажа подвесных инсталляций в санузле.

Минусы: чаще всего у таких бригад страдают сроки. Держать много рабочих - не выгодно. Их набирают под заказчика. Если требуется одновременно сделать несколько квартир, могут вывести на работу непрофессионалов. Есть проблема и с авансом - возьмут, но ничего не сделают. Не несут ответственность за результат, сегодня они еще с вами разговаривают, а завтра занесут номер в "черный список", и ищи ветра в поле.

Выполняя ремонт самостоятельно, вряд ли получится дешево. Фото: собственность компании ООО "РВТ-СПб".

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Пожалуй, это единственный способ получить результат «под ключ». В компании с именем всегда есть "в наличии" всевозможные рабочие, которые смогут воплотить в жизнь любой даже самый сложный дизайн проект.

Плюсы: все технологические процессы будут соблюдены: трубы проложит сантехник, плитку положит плиточник, розетки и освещение смонтирует электрик, а не плотник или каменщик. Работы выполнят профессионально и со знанием дела. Есть в компаниях и дизайнеры, которые подскажут, как правильно организовать пространство, есть авторский надзор, строгий прораб и прочие наблюдатели, которые ответят и за качество, и за сроки. В компании вам порекомендуют правильные материалы для различных помещений, по итогу вы сможете на чем-то сэкономить.

Минусы: основной - цена. В особо сложных случаях стоимость ремонта за один квадратный метр может быть сопоставима с ценой «квадрата» квартиры. Если вы живете в помещении, где планируется ремонт, вряд ли вы сможете целый день терпеть сразу несколько рабочих, которые приводят в порядок кухню или спальню. Зато и юридически, и технологически вы будете защищены.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дизайнер интерьеров Анатолий Малютин:

- По собственному опыту могу сказать, что предпочитаю работать со строительными фирмами. Специалисту проще объяснить, что именно я от него хочу. Могу рассчитывать, что если где-то в проекте совершил ошибку, а бывало и такое, выбирал не тот материал отделки, то штукатур или плиточник тут же укажет на несоответствие. Ну и договор между компанией и заказчиком, оформленный по всем правилам, с печатями и ответственностями сторон - очень дисциплинирует, не придется ждать окончания работ лишний месяц, а то и два.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Руководитель производственного отдела компании ООО «РВТ-СПБ» Филиппов Алексей:

- Если говорить о ремонте квартир под ключ в Санкт-Петербурге, я, как профессионал, считаю, что доверить ремонт в собственной квартире можно только ремонтной организации.

Выполняя ремонт самостоятельно, вряд ли получится дешево – ошибки в выборе материалов, в применении технологий, в отсутствии необходимого опыта, «съедят» всю экономию. Скупой платит дважды.

Мастер самоучка – это все же из области сказок. Когда мне специалист говорит, что он умеет все, я подразумеваю, что на поверку он не умеет ничего. Нахватался «по верхам». Как ни крути, в ремонте сейчас превалирует «узкая специализация».

А в ремонте выполненном «вольной бригадой» рисков куда больше, чем положительных вещей. Одним из главных минусов – вы никогда не увидите этих людей после того, как деньги из вашего кармана перекочевали к ним. Ни о каких гарантийных обязательствах речь уже не пойдет. Ведь для них ремонт в Вашей квартире это «халтура» - вся суть которой успеть рассчитаться до того, как у Вас начнет сыпаться потолок и вставать дыбом паркет. Да и цены на услуги «вольных бригад» практически сравнялись с ценами фирм.

РВТ СПб - ремонт квартиры в стиле Mid-century modern.

Преимущества обращения в ремонтную организацию

Если же вы обращаетесь в ремонтную компанию – здесь я вижу целый ряд плюсов. Основные плюсы:

- Гарантийные обязательства. В любом случае вас не «бросят» после выполнения ремонта – большинство компаний следит за своей репутацией

- Команда профессионалов. В штате компаний работают люди, выбравшие ремонт своей профессией, а не человек, второй раз в жизни взявший в руки шпатель.

- Четкое ценообразование. Вы юридически закрепляете стоимость Вашего ремонта. И, скорее всего, потратите именно те деньги, которые запланировали на модернизацию помещения. Тогда как в остальных случаях из-за ошибок в расчетах или нечистоплотности исполнителей, окончательная сумма будет неуклонно расти на всем протяжении ремонта.

Для подробного ознакомления о предоставляемых услугах по ремонту и отделке квартир Вы можете перейти по прямой ссылке на сайт компании «РВТ».

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