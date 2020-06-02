У Женечки из Славянска не получается оформить детскую выплату из-за коронавируса дистанционно

Коронавирус запер в домах детей и родителей, оставив некоторых без всяких доходов. Поддержать российские семьи решили выплатами: на каждого ребенка 3-15 лет полагается 10 000 рублей. Получить выплату проще простого: подаешь заявление в личном кабинете «Госуслуг» – получает средства на банковский счет, «никаких дополнительных документов не нужно». Главное успеть подать заявление до октября.

Но вот семье шестилетнего Женечки Езекяна, который появился на свет с тяжелым поражением спинного мозга в украинском Славянске и которого, подключенного к аппарату ИВЛ, под обстрелами вывозили в Россию, повезло меньше.

– Две недели назад я подал заявку в электронном виде, но на днях мне позвонили из Пенсионного фонда и сказали: «Так как у ребенка свидетельство о рождении другой страны, Вы должны придти и лично подать заявление в письменном виде», – рассказывает папа Женечки Михаил. – Хотя все документы о том, что Женя давно гражданин России, у них есть.

Мальчик появился на свет с тяжелым поражением спинного мозгаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

У Езекянов сложилось двойственное впечатление: с одной стороны, государство хочет им помочь, а с другой – подвергнуть здоровье и даже жизнь малыша риску. Ведь у Жени, прикованном к постели и медицинской аппаратуре, очень слабый иммунитет, любая простуда для него крайне опасна. Так как сынок находится в группе риска, мама Виктория не покидает из-за коронавируса квартиру последние три месяца, а папа выходит на улицу только при крайней необходимости – на работу или в магазин – в полном защитном «обмундировании».

– Звоню по телефонам, которые мне дали для записи на прием в Пенсионный фонд Выборгского района Петербурга – там просто не берут трубки. Дозвонился на горячую линию, объяснил нашу ситуацию, – делится Михаил Езекян. – Записаться удалось только на 1 июля. В этот день я принесу документы, их изучат и примут решение, выдавать ли помощь. Решение обещали вынесли в течение недели. Итого мы получим выплату минимум к середине июля. Никого не интересует, что таким деткам помощь нужна уже сейчас.

Мама Виктория не покидает из-за коронавируса квартиру последние три месяца, а папа выходит на улицу только при крайней необходимостиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За разъяснениями «Комсомолка» обратилась в Отделение Пенсионного фонда по Петербургу и Ленобласти. Там объяснили, что причина сложности, с которой столкнулись Езекяны, в портале «Госуслуг»: так как, по закону, выплата положена гражданам РФ, то в форме просто не предусмотрели возможность ввести в нее свидетельство о рождении другого государства.

– Почему, мы вам не ответим: «Госуслуги» Пенсионному фонду не подчиняются, – отметили в петербургском отделении. – Но получается, что технически подать заявление на таких детей можно лишь очно в районных управлениях Пенсионного фонда или в МФЦ. Бюрократию никто не отменял: так как выплата носит заявительный характер, никто не может написать заявление, кроме родителей или их представителя по нотариальной доверенности. И, хотя все документы о гражданстве ребенка ранее были поданы (не важно, месяц или неделю назад), перед выплатой проводится полная проверка. Ведь малыш может изменить гражданство или, не дай бог, погибнуть.

У Езекянов сложилось двойственное впечатление: с одной стороны, государство хочет им помочь, а с другой – подвергнуть здоровье малыша рискуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Записаться на прием можно через личный кабинет на сайте фонда, регистрироваться для этого необязательно. Дату, время и место приема можно выбрать любые, но сразу стоит понимать, что уже сформировалась большая очередь. По прогнозам, через пару месяцев волна желающих оформить выплату должна спасть, и попасть на прием будет проще. Обратиться с заявлением можно и в ближайший МФЦ.

После регистрации заявления у специалистов есть пять дней на обработку документации и еще три дня – на саму выплату. Деньги поступают на банковский счет, реквизиты которого родители приложили к заявлению.