2020-06-03T09:55:54+03:00
Общество

Политех разработал мобильное приложение для инвест-отелей PLG

Одним из главных преимуществ продукта стало то, что он объединил множество различных функциональных приложений
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Политех разработал мобильное приложение для инвест-отелей PLG. Фото предоставлено пресс-службой PLG.Политех разработал мобильное приложение для инвест-отелей PLG. Фото предоставлено пресс-службой PLG.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого создал мобильное приложение для инвесторов, которое стало первым этапом разработки IT-инфраструктуры сети инвест-отелей PLG.

Сейчас приложение проходит тестирование и в ближайшее время бета-версия будет передана собственникам номеров инвест-отелей «Интуит» (IN2IT) и «Про.Молодость». В дальнейшем оно будет доступно неограниченному кругу пользователей и станет источником информации об инвестициях в доходную недвижимость.

- Одним из главных преимуществ нашего продукта стало то, что он объединил множество различных функциональных приложений. Резиденты инвест-отелей смогут легко пользоваться услугами, а отельный оператор – управлять зданием максимально эффективно, – отметила заведующий лабораторией «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ «Новые производственные технологии» СПбПУ Марина Болсуновская. – Кроме того, мобильное приложение позволит клиентам совмещать роли и гостя, и инвестора отеля.

Фото предоставлено пресс-службой PLG.

Фото предоставлено пресс-службой PLG.

Функционал мобильного приложения включает общую информацию о сети отелей с ключевыми характеристиками объектов для потенциальных инвесторов, умный калькулятор – подбор объекта для инвестиций на основе целей и задач пользователя. Важная составляющая приложения – личный кабинет инвестора, в котором содержится вся необходимая информация о приобретенном активе.

Приложение станет удобным информационным каналом не только для инвесторов, гостей и отельного оператора, но и для девелопера, который сможет получать прямую обратную связь от своих клиентов.

- Разработка мобильного приложения для инвесторов – это очередной этап комплексного партнерства Политеха и стратегического инвестора в Санкт-Петербурге – PLG, – рассказала генеральный директор девелоперской группы PLG Марина Павлюкевич. – Совместно с Центром НТИ Политеха мы также контролируем техническое состояние строящихся объектов с помощью лазерного сканирования, разрабатываем облачный сервис обработки собранных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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