2020-06-03T12:53:27+03:00
Общество

В Ленобласти подвели итоги Международного творческого фестиваля-конкурса «Мы вместе»

Оргкомитет получил более 300 работ в номинациях «Литературное слово», «Вокал», «Декоративно-прикладное творчество»
Маргарита РЕПИНА
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Лауреат I степени в номинации «Вокал» - чувашский фольклорный ансамбль «Юрату». Фото: vk.com/chuvashi_spb_i_lo.Лауреат I степени в номинации «Вокал» - чувашский фольклорный ансамбль «Юрату». Фото: vk.com/chuvashi_spb_i_lo.
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Мастера, фотографы, вокалисты и чтецы из разных уголков России и мира стали участниками Первого Международного фестиваля-конкурса «Мы вместе». Поделиться своим творчеством им не помешало ни расстояние, ни антикоронавирусные меры. Масштабное событие прошло в онлайн-формате, а его лозунг «Единство - через культуру» сплотил тысячи людей.

Организаторами фестиваля выступили чувашские народные объединения, в числе которых Чувашская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Чувашское культурное общество Ленинградской области. Так они решили отпраздновать 100-летие образования Чувашской автономной области. Инициативу поддержал комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Главной целью фестиваля стало содействие активным и творческим членам национальных объединений, формирование толерантного отношения к разным этническим группам, популяризация самобытной национальной культуры и укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

По условиям конкурса-фестиваля прислать свои работы и творческие номера могли представители национальных объединений, центров и коллективов. За две недели оргкомитет получил более 150 фотографий в номинации «Декоративно-прикладное творчество», свыше 50 видеозаписей в категории «Литературное слово» и порядка 100 видеозаписей выступлений в номинации «Вокал».

- Среди тех, кто присоединился к конкурсу «Мы вместе», были жители Ханты-Мансийского автономного округа, Башкирии, Татарстана, Чувашии, Москвы, Мурманска, Петербурга, Ленинградской, Псковской и Тюменской областей, а также представители ближнего и дальнего зарубежья - Белоруссии, Украины, Эстонии, Казахстана, Финляндии и народа фулани из африканской страны Мали, - рассказывают организаторы.

Самой юной участницей стала четырехлетняя Валерия Арсентьева. Девочка еще ходит в садик, но уже выступает в составе чувашского детского фольклорного ансамбля «Эревет». Свои стихотворения о родной деревне и любимом городе Павлодаре представила 83-летняя Лидия Волкова. Самая опытная участница фестиваля родилась в Аликовском районе Чувашской АССР. Во время «поднятия целины» она отправилась работать по комсомольской путевке в Казахстан и там осталась. Сейчас Лидия Волкова продолжает выступать в чувашском ансамбле в Павлодаре.

По итогам конкурса организаторы отметили, что молодежь любит петь, старшее поколение отдает предпочтение рукоделию. А вот народное творчество объединяет представителей разных поколений. В конце мая оргкомитет подвел итоги конкурса: победители получили грамоты и дипломы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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