Пожарные и спасатели Ленобласти получили новую служебную технику

В парке пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области прибавление - 30 единиц новой служебной техники. В первый день лета транспорт спасателям передал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Теперь в распоряжении огнеборцев пожарные машины на базе КамАЗ и ГАЗ, пожарный автомобиль «Автолестница», оперативно-служебные машины повышенной проходимости, а также спасательные и патрульные катера. На покупку техники из бюджета региона выделено 141,6 млн рублей.

Общая стоимость техники - 141,6 млн рублей. Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти.

К слову, обновление парка идет активным ходом: уже 60 процентов того, что есть, - новое. И эта техника, безусловно, поможет в работе, ведь современное оборудование позволяет сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации. По итогам 2019 года число пожаров в 47-м регионе снизилось на 18 процентов, количество погибших - на 28 процентов, пострадавших - на 23 процента.