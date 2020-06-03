2020-06-03T16:58:22+03:00
Общество

Пожарные и спасатели Ленобласти получили новую служебную технику

Современное оборудование поможет сократить время реагирования на ЧП
Маргарита РЕПИНА
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В распоряжении спасателей поступило 30 единиц новой спецтехники. Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти.В распоряжении спасателей поступило 30 единиц новой спецтехники. Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти.
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В парке пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области прибавление - 30 единиц новой служебной техники. В первый день лета транспорт спасателям передал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Теперь в распоряжении огнеборцев пожарные машины на базе КамАЗ и ГАЗ, пожарный автомобиль «Автолестница», оперативно-служебные машины повышенной проходимости, а также спасательные и патрульные катера. На покупку техники из бюджета региона выделено 141,6 млн рублей.

Общая стоимость техники - 141,6 млн рублей. Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти.

Общая стоимость техники - 141,6 млн рублей. Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти.

К слову, обновление парка идет активным ходом: уже 60 процентов того, что есть, - новое. И эта техника, безусловно, поможет в работе, ведь современное оборудование позволяет сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации. По итогам 2019 года число пожаров в 47-м регионе снизилось на 18 процентов, количество погибших - на 28 процентов, пострадавших - на 23 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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