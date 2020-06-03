Грабитель носит Prada: Мать Ольги Бузовой оценила приговор бригадиру, укравшего у нее брендовые вещи на шесть миллионов рублей

Фирменные платочки Gucci&Gabbana, золотые украшения и фамильные ценности. Нет, это не гардероб голливудской кинозвезды. А куш петербургского «домушника», которому «посчастливилось» забраться в квартиру к маме самой Ольги Бузовой. В доме Ирины Александровны, которая работает в стоматологической клинике Санкт-Петербурга, оказалось много драгоценностей - в основном подарки от звездной дочери, которые она бережно хранила по пакетам. Всего злоумышленник, забравшийся по строительным лесам в квартиру Бузовых на 5 этаже дома в Петроградском районе, вынес вещей на шесть миллионов рублей.

Ограбление квартиры Бузовой произошло еще два года назад, а сегодня «домушнику» вынесли приговор.

ЗАЧЕМ МУЖИКУ МОИ ПЛАТОЧКИ?

- Все подарки Оли у меня забрали, включая мое советское золотое прошлое, - жаловалась «КП-Петербург» Ирина Бузова. - Взяли наличные деньги, валюту. Даже платочки фирменные Gucci, Gabbana. Им было шоколадно, потому что не надо было ничего искать. Взяли вещи, украшения и часы. Просто умиляет. Что же за мужик, который платочки забирает? Обидно за подарки дочери. Я не уверена, что их будет легко продать. У них один выход - самим носить.

Мама Ольги Бузовой была расстроена потерей подарков дочериФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поначалу все подумали, что поживиться таким богатством мог утонченный ценитель моды. Или закоренелый фанат Ольги Бузовой. Каково же было удивление сыщиков, когда они вышли на след преступника. Модным грабителем оказался обычный бригадир стройки, приехавший в Москву из братской Беларуси.

- Обычный мужик из Беларуси, никакой не модник, - рассказывает источник «КП». – Сам из Гомеля. Женился на девушке с московской пропиской. Официально был трудоустроен в строительной фирме прорабом. Но его работа вызывает сомнения: раз по 10 ездил в Санкт-Петербург якобы на работу. Но вот истинная цель неизвестна.

На допросе 38-летний Владимир Жаворонок не смог назвать ни одного объекта, на котором работал в Санкт-Петербурге. Зато полицейские смогли озвучить сразу три адреса, по которым прошли ограбления. Один из них и был домом мамы Ольги Бузовой.

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Сам же Жаворонок признал в суде только одно ограбление. Нападение на квартиру мамы Ольги Бузовой и кражу модных платочков отрицал. Может, думал, что мужики в колонии не оценят или, не дай бог, нарвется на настоящего поклонника певицы…

- Несмотря на это, в квартире Жаворонка была найдена часть вещей матери Ольги Бузовой, - продолжает источник «КП». – Три браслета: один бижутерия и два золотых – на 17 тысяч рублей. Остальные вещи, почти на шесть миллионов, делец, видимо, успел продать. В его телефоне были найдены фотографии драгоценностей, которые он отсылал для оценки.

Ольга Бузова успокаивала маму после кражиФото: СОЦСЕТИ

Модные платочки, к слову, так и не нашлись. Ну а суд встал на сторону силовиков и приговорил Жаворонка за три ограбления к пяти годам колонии.

- По решению суда осужденный должен будет выплатить компенсацию, - пояснил «КП-Петербург» адвокат мамы Ольги Бузовой Алексей Мартынов. – Сумма ущерба – порядка шести миллионов рублей. Но приговор в законную силу еще не вступил.

Сам же Жаворонок решение суда собирается обжаловать. Судя по всему, перспектива платить деньги за модные вещи бригадира не очень радует…

- Мне сложно оценивать приговор, я же не юрист, тем более, он еще в законную силу не вступил, - пояснила "КП-Петербург" Ирина Бузова. - Что же касается потерянных вещей, то я уже смирилась с утратой. Не думаю, что ущерб мне будет возмещен. Вряд ли такая возможность будет в колонии.

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