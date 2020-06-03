Звезда «Отпетых мошенников» подал в суд на Андрея Малахова

Звезда 90-х годов и экс-участник группы «Отпетые мошенники» Гарик (Игорь) Богомазов подал в суд на Андрея Малахова и телеканал «Россия». Причиной иска стала программа «Пусть говорят» двухлетней давности, в которой музыканта, по его мнению, представили не лучшим образом.

- Истец утверждает, что 10.12.2018 его бывшая жена и ведущий Андрей Малахов в эфире программы «Прямой эфир» распространили сведения, порочащие честь и достоинство, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В частности, Гарика и его нынешнюю жену, которая вместе с ним подала иск, не устраивают три пункта, которые озвучил Малахов в программе с темой «Две жены «отпетого мошенника» не могут поделить его деньги»:

- «Звезда 90-х, экс-солист группы «Отпетые мошенники» стал настоящим отпетым неплательщиком. Алименты на единственную дочь, со слов бывшей жены, он не платил много лет. Более того, женщина обвинила его в жестоком обращении с дочерью»;

- «После распада брака певец исчез, и спустя годы он шокировал всех заявлением, что Варвара - не его дочь, потребовал ДНК»;

- «После драк, после его загулов, после его алкогольных забвений, он, понимая, что вы хотите продать квартиру, даже разбивает ваше совместное имущество, чтобы у вас не получилось ничего» (обращение ведущего к экс-супруге Богомазова – прим.ред.).

Плюс по последнему эпизоду бывшая жена музыканта в ответ сообщала, что у истца накопился долг по алиментам около 630 000 рублей, денег он не платил, отбирал комнату в квартире, да еще нынешняя его супруга всему мешает.

Гарик с женой подали в суд на бывшую супругу музыканта и Андрея Малахова.Фото: Личный архив героя публикации

Особо Гарика и его жену возмутил факт, что в эти моменты из зала неслись комментарии «На мой взгляд, этот Гарик - моральный урод» и подобные.

Истцы требуют признать указанные выше сведения не соответствующими действительности, а также порочащими их честь и достоинство.

В иске музыкант просит обязать зачитать опровержение в программе «Прямой эфир», а также взыскать с ответчиков, в число которых входит и бывшая жена, сумму в один миллион рублей.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга иск к производству принял и уже назначил первое судебное заседание по делу.

Напомним, что параллельно бывший «Отпетый мошенник» пробует уладить конфликт с сестрой из-за части петербургской квартиры и подрабатывает таксистом – из-за отмены концертов во время карантина деньги у семьи с маленьким ребенком закончились.

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