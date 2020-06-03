2020-06-03T19:07:27+03:00
Общество

Церкви и храмы открываются с 5 июня 2020 года в Санкт-Петербурге

Богослужения возобновятся с 5 июня 2020 года при соблюдении ряда санитарных норм
Ирина СЕБЕЛЕВА
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На богослужениях будет присутствовать не больше ста человекНа богослужениях будет присутствовать не больше ста человекФото: Олег ЗОЛОТО
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Губернатор Александр Беглов внес изменения в Постановление № 121, которое определяет ограничения для жителей Санкт-Петербурга на период режима повышенной готовности по коронавирусу. С 5 июня 2020 года в городских храмах возобновляются богослужения.

"При условии обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора", - сказано в документе.

Среди новых правил посещения храмов, в частности, обязательное использование средств индивидуальной защиты: и прихожане, и сами служители церквей, и весь "религиозный персонал" должны быть в масках и перчатках.

Кроме того, прописана социальная дистанция - не менее полутора метров. Чтобы это реализовать есть ограничение по количеству людей, находящихся в храме: в помещениях площадью до 400 квадратных метров на каждого человека должно приходиться 4 свободных "квадрата". может находиться не более 1 человека на 4 кв.м.

Если храм большей площади в нем одновременно может находиться максимум сто человек.

Прописаны и другие санитарные меры: дезинфекция, постоянное проветривание помещений, антисептическая обработка рук, использование оборудования по обеззараживанию воздуха.

Кроме того в постановлении появился еще один пункт-рекомендация.

"Гражданам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от посещения храмов", - сказано в документе.

Напомним, ранее в Петербурге разрешили посещение кладбищ. Как пояснили в Смольном, это было сделано в преддверии больших церковных праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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