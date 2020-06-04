Лондонский университет Метрополитен поддержал петербургский конкурс «Золотой Трезини»

В составе жюри Третьего международного архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» пополнение. К международной группе экспертов конкурса присоединился Эндрю Стоун – руководитель Школы искусств, архитектуры и дизайна имени сэра Джона Касса Лондонского университета Метрополитен, руководитель отделения дизайна и архитектуры интерьера в Школе, преподаватель дизайна и архитектуры интерьера с богатым опытом практической работы.

Эксперт обладает обширными и разносторонними знаниями в области преподавания искусств, архитектуры и дизайна в Великобритании, представлял свою предметную область Совету по высшему образованию в области искусств и дизайна (CHEAD) и входил в состав Экспертной группы по контролю качества стандартов обучения в области искусств и дизайна (2008). Стоун неоднократно участвовал в экзаменах в качестве приглашенного специалиста, а также утверждал программы учебных курсов по искусству и дизайну в Великобритании и других странах.

Новость о вхождении Эндрю Стоуна в жюри конкурса «Золотой Трезини» на сайте Лондонского Сейчас там обучаются почти 30 тысяч студентов, в том числе около 7 тысяч иностранцев из более чем 150 стран мира. Университет имеет отделения в лондонском Сити и в Ислингтоне, собственные архивы, библиотеки и музей. Здание Студенческого центра Лондонского университета Метрополитен построено в 2004 году по проекту члена жюри конкурса «Золотой Трезини» Даниэля Либескинда.

Здание Студенческого центра Лондонского университета Метрополитен. Фото: организаторы конкурса.

НА ЗАМЕТКУ

Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» назван в честь русского зодчего швейцарского происхождения, первого архитектора Петербурга Доменико Трезини (1670-1734) – создателя Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий и других шедевров петровского барокко. Конкурс проходит с 2018 года при поддержке Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге, Посольства России в Швейцарии, Посольства Швейцарии в России, Союза архитекторов России, Архсовета Москвы и других российских и международных институций.

Девиз «Золотого Трезини» – «Архитектура как искусство». Цель конкурса – выявление и поощрение наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела. Почетный председатель Международного совета конкурса – президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Победителей конкурса выберут более 180 экспертов из 29 стран мира.

«Золотой Трезини» – единственный в мире архитектурно-дизайнерский конкурс, проекты победителей которого пополняют собрание государственного музея. Работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Конкурс проходит онлайн. Участие в конкурсе бесплатное. Принимаются заявки от участников из всех стран мира. Прием заявок проходит на сайте https://goldtrezzini.ru.