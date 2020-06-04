Группа Animal ДжаZ выпустила балладу-антиутопию «О хлебе и воде»

Группа Animal ДжаZ — флагманы альтернативного рока из Петербурга. За почти 20-летнюю историю группа выпустила 10 студийных альбомов, множество синглов и клипов. Каждый релиз Animal ДжаZ неизменно занимает лидирующие строчки чартов на разных цифровых площадках. В первый день лета музыканты представили новую песню - балладу-антиутопию «О хлебе и воде». В новый сингл вошли две версии песни — фортепианная и гитарная. Неторопливый вокальный речитатив с аскетичным аккомпанементом сменяет пронзительная инструментальная кода, а повествование от первого лица ведётся с исповедальной откровенностью.

- Постапокалиптический текст вышел, — делится автор песни, фронтмен Animal ДжаZ Александр Красовицкий. — Я слишком хорошо знаю историю России, чтобы не испытывать в последние годы ощущения, что мы неумолимо катимся к очередному социальному взрыву. Так что можно сказать, что это предчувствие катастрофы. Вот только есть одна важная вещь, которую нельзя не знать, если изучаешь историю. О людях. Что бы ни происходило, мы всегда находили силы восстанавливаться, пусть и на пепелище, которое сами же и устроили. В этом одном я и вижу надежду».

22 мая группа попросила поклонников в социальных сетях прислать для нового клипа 30-секундные видео с затемнённым лицом на фоне окна. За три дня группа получила около 1000 видеозаписей из разных уголков Земли.

- Захотелось в клипе показать нас, простых людей, сидящих по домам в этом безумном карантине, — рассказывает Александр Красовицкий. — А чтобы создать ощущение образа, а не конкретных личностей, мы попросили всех снять себя "без лица", в тени. Точно так же, как снялись и все участники группы, и я сам в том числе.

Услышать песню можно уже на всех площадках, а также на YouTube-канале музыкантов.