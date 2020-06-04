Отказ от новых развязок и тоннелей метро: Как вирус изменил планы Санкт-Петербурга на год

Весенняя корректировка бюджета застала Санкт-Петербург в разгар коронавирусной пандемии. Расходы в непростом 2020 году предложили сократить на 43 миллиарда рублей, адресную инвестиционную программу – на 33,2 миллиарда, а 30 миллиардов – отправить в резервный фонд. Вчера, 3 июня, корректировку бюджета рассмотрели во втором чтении, обсуждение продолжается. Но уже сейчас можно судить о том, как сильно вирус изменил планы Петербурга на год.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На работу больниц и «Скорой помощи» были и еще будут брошены все силы и средства. Сфере здравоохранения выделят дополнительно 2,8 миллиарда рублей. За счет внутреннего перераспределения 3,5 миллиарда добавят на оснащение коек для коронавирусных больных.

В сумме на стационарную помощь хотят направить еще 3,6 миллиарда рублей. Эти средства изыщут из расходов на профилактику, бесплатные лекарства, лечебное питание, диспансеризацию, санаторно-курортное лечение, капремонт медицинских учреждений, субсидий на новое оборудование. Но заметнее всего урежут вложения в покупку медицинской недвижимости – больниц, поликлиник и врачебных кабинетов. Так, адресная инвестиционная программа по части развития здравоохранения в городе «похудеет» на 3,2 миллиарда рублей.

На стационарную помощь хотят направить еще 3,6 миллиарда рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Все крупные затраты откладываются на более спокойные времена. Так, на строительство корпуса детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе «Жемчужины» в поселке Ушаково предлагают выделить не 690 миллионов рублей, а 300. С миллиарда до 500 миллионов уменьшается объем инвестиций в новый хирургический корпус больницы №33 в Колпино. Не миллиард, а 700 миллионов отдадут на постройку корпуса экстренной медпомощи для НИИ имени Джанелидзе. Более чем в пять раз – с 637 до 112 миллионов – сократят вложения в Центр хирургии врожденных пороков развития на 250 коек при детской больнице №1 на Авангардной. В три раза меньше – не 1,9 миллиарда, а 677 миллионов – отправят на реконструкцию четырех корпусов больницы №40 в Сестрорецке.

ОБРАЗОВАНИЕ

При общем переходе на дистанционку с ее компьютерными технологиями роста затрат на образование до конца года не предвидится. Даже наоборот: по линии Комитета по образованию уйдет на 700 миллионов рублей меньше. Зато в 2021 году школам обещают на 1,7 миллиарда, а в 2022-ом – на 1,8 миллиарда больше, чем планировалось. В целом же сфера образования в 2020 году получит на 9,8 миллиарда рублей меньше, в том числе дошкольное недосчитается 3,6 миллиарда рублей.

Из-за внутреннего перераспределения больше средств подготовят для выплат за классное руководство, а также для открытия центров выявления и поддержки одаренных детей.

Сфера образования в 2020 году получит на 9,8 миллиарда рублей меньше, чем планировалось.Фото: Артем КИЛЬКИН

Значительных перемен в адресной инвестиционной программе по части образования не так много. Например, на 100 миллионов (с 502 до 402) срезают вложения в новое здание школы на 550 мест на Шуваловском проспекте, на 120 миллионов (с 699 до 575) – инвестиции в школу на 825 мест на Дальневосточном.

СОЦИАЛКА

Комитет по соцполитике получит дополнительно 2,7 миллиарда в этом году и плюс полтора миллиарда – в 2021 и 2022 годах. Большая часть прибавки этого года – 2,4 миллиарда – пойдет на ежемесячные детские выплаты на малышей от трех до восьми лет.

А вот строительство «доступного жилья» и обеспечение горожан доступными ЖКУ сократятся на 17,4 миллиарда. На поддержку института семьи и детства в городе в целом пойдет на 13,4 миллиарда рублей меньше.

Большая часть прибавки пойдет на ежемесячные детские выплаты.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ДОРОГИ

Дорожный фонд в 2020 году рискует получить на восемь миллиардов рублей меньше, чем планировалось изначально: не 49, а 41 миллиард. На 10 миллиардов сокращают затраты Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе на два миллиарда – инвестиции в ЗСД (оставив 566 миллионов), на 1,1 миллиарда – затраты на новые остановки общественного транспорта.

На строительство обхода Красного Села, а именно участок от проспекта Ленина до Кингисеппского шоссе, выделят в три раза меньше – 353 миллиона рублей. На развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта – в 17 раз меньше (50 миллионов вместо 853). А очередной этап развязки на «Экспофорум» в районе реки Пулковка за 725 миллионов и вовсе пропал из инвестпрограммы.

Дорожный фонд в 2020 году рискует получить на восемь миллиардов рублей меньше, чем планировалось.Фото: Артем КИЛЬКИН

С реконструкцией картина примерно та же. Реконструировать участок Оборонной улицы от Тверской до Лагерного шоссе и строить путепровод в этом году придется не за 622, а за 289 миллионов рублей. Реконструкция Лиговского путепровода лишилась 100 миллионов и осталась с 1,3 миллиарда. Сэкономят и на реконструкции Приморского шоссе у «Лахта Центра»: на окружающий башню квартал потратят 493 миллиона вместо 574, на эстакадные съезды к Приморскому шоссе, Приморскому проспекту и улице Савушкина – всего 86 миллионов вместе 530.

ТРАНСПОРТ

Коронавирус отложил транспортную реформу на следующий год, а значит, и затраты на внедрение новой схемы работы общественного городского транспорта. Комитет по транспорту в 2020-ом получит на 10,3 миллиарда рублей меньше. При этом, хотя на саму перевозку пассажиров наземкой потратят на 11 миллиардов меньше (из-за режима самоизоляции и сокращения объема работы), на сдерживание тарифов отведут на 1,9 миллиарда больше.

В сумме развитие транспортной системы Петербурга получит в этом году на 24 миллиарда рублей меньше, чем задумывалось. Самые грандиозные сокращения наметились в подземке: на прокладку коричневой ветки от «Казаковской» до «Обводного канала-2» потратят не 6, а 4,5 миллиарда рублей; на продолжение оранжевой линии от «Спасской» до «Большого проспекта» – 961 миллион вместо 4,5 миллиарда. От строительства участка зеленой ветки от «Улицы Савушкина» до «Зоопарка», на которое выделяли 600 миллионов рублей, отказались вовсе.

На перевозку пассажиров наземкой потратят на 11 миллиардов меньше.Фото: Олег ЗОЛОТО

ЖИЛЬЕ

Корректировка лишит Жилищный комитет 13,3 миллиарда рублей. У капремонта «забирают» 2,7 миллиарда, у теплоснабжающих организаций – субсидии на 6,4 миллиарда рублей, которые помогают сдерживать тарифы.

Программу «Молодежи – доступное жилье» Смольный предлагает сократить на 1,1 миллиарда, программу расселения коммуналок – на 2,1 миллиарда. Но часть депутатов выступила против. Обсуждение продолжается.

Программу «Молодежи – доступное жилье» Смольный предлагает сократить на 1,1 миллиард.Фото: Олег ЗОЛОТО

СПОРТ

На строительство новых спортивных объектов выделят на 1,6 миллиарда меньше. В сумме на массовый спорт направят плюс полмиллиарда рублей, зато на спорт высших достижений – минус 1,4 миллиарда.

В частности, отказались от реконструкции спортивной школы в Пушкине, на Ленинградской улице: изначально на нее откладывали 637 миллионов рублей, теперь предлагают оставить 44 миллиона.

На развитие массового спорта направят еще полмиллиарда рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО

А ЧТО ЕЩЕ?

Развитие сферы культуры – минус 2,6 млрд руб.

Благоустройство и охрана окружающей среды – минус 6,2 млрд руб.

Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса – минус 1,2 млрд руб.

Инвестиции в хайпарк ИТМО – минус 1,1 млрд руб. (до нуля).

КОНКРЕТНО ПО РАЙОНАМ:

Минус 1,2 млрд руб.: Выборгский и Приморский.

Минус 1,1 млрд руб.: Невский.

Минус 1 млрд руб.: Красносельский.

Минус 0,9 млрд руб.: Калининский.

Минус 0,8 млрд руб.: Красногвардейский, Кировский, Фрунзенский.

Минус 0,7 млрд руб.: Московский.

Минус 0,6 млрд. руб.: Пушкинский и Колпинский.

Минус 0,5 млрд руб.: Адмиралтейский, Василеостровский, Курортный, Центральный.

Минус 0,4 млрд руб.: Петроградский.

Минус 0,3 млрд руб.: Петродворцовый.

Минус 0,2 млрд руб.: Кронштадтский.