«Сроки уже сдвигали на год»: из-за сокращения бюджета, новые станции метро в Санкт-Петербурге могут появиться позже

Карантин карантином, а строительство метро никто не отменял. Сейчас в Петербурге ведется работа на двух линиях – «коричневой» (Красно-Калининской) и «оранжевой» (Лахтинско-Правобережной). Пока никаких изменений в ходе работ не предвидится, однако свою лепту может внести «урезание» городского бюджета, которое коснулось и «Метростроя». «Комсомолка» выяснила, когда ждать открытия новых станций.

В то время, как на поверхности жизнь медленно, но верно начинает входить в привычное русло, под землей вершится большая стройка. Сейчас на новых станциях метро возводятся подземные залы и перегонные тоннели. На днях на Горном институте завершилось создание так называемой «проходки наклонного хода» - места, где будут располагаться эскалаторы.

Согласно госконтракту, работы на «коричневой» ветке должны завершиться в сентябре 2023 года, на «оранжевой» - в мае 2022-го. Однако, как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе «Метростроя», сроки могут сдвинуться.

- Известно, что финансирование наше сейчас уменьшилось. Мы, конечно, стремимся, уложиться в указанные сроки, но прогнозировать что-то сложно, - отмечают в пресс-службе. – Более того, сроки по окончанию работ на этих станциях уже переносились – изначально они должны были быть готовы на год раньше.

Из-за пандемии строительство метро может затянутьсяФото: Артем КИЛЬКИН

Продолжается строительство и станции метро «Театральная». Но первое время она будет «проездная», и с улицы пассажиры попасть на нее не смогут – выход наверх не подразумевается.

- Это связано с тем, что мы пока не знаем, где будет вестибюль. И чтобы не останавливать работы на самой линии, пока запланировали сделать так, - поясняют в «Метрострое». – У нас есть несколько вариантов: вестибюль может быть подземным, под Театральной площадью – по примеру Садовой, либо располагаться на углу улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта – напротив Синагоги. Однако город пока не принял решение.

В общей сложности в Петербурге сейчас строятся 4 станции метро: Юго-Западная и Путиловская - на «коричневой» линии и Горный институт и Театральная – на «оранжевой». Кроме того, «Метрострой» проводит гарантийный ремонт «Новокрестовской» - там меняют плитку. Завершатся работы примерно к концу лета.

Напомним, ранее стало известно о серьезных сокращениях финансирования «Метростроя». Меньше средств, чем планировали, выделят на прокладку «коричневой» ветки от «Юго-Западной» до «Обводного канала-2» и на продолжение оранжевой линии от «Спасской» до «Горного института». А строительства участка «зеленой» ветки от «Улицы Савушкина» до «Зоопарка» и вовсе пришлось приостановить.