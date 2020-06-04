«Комсомолка» подвела итоги конкурса в соцсетях «Мисс «КП» в маске – самые красивые глазки». Смотрим на победительницу

Что делать на самоизоляции, когда никуда нельзя ходить, а вся жизнь перешла в онлайн? Конечно, участвовать в интернет-конкурсах и делиться положительными эмоциями в Сети. Поэтому еще в середине мая мы организовали для наших читательниц своеобразный марафон красоты – на звание «Мисс «КП» в маске – самые красивые глазки». И пришло время подвести его итоги.

В соцсетях нашей газеты участницы присылали свои фотографии с главным аксессуаром этого сезона – защитными повязками на лице. Смелых участниц оказалось всего семнадцать – именно они не побоялись скрыть лицо за маской и показать лишь глаза. Кто-то делал акцент на макияже, кто-то – креативил с яркими повязками.

За прекрасных участниц около двух недель активно голосовали читатели «Комсомольской правды». За все время конкурса модели получили в общей сложности больше 800 голосов. Участницы были самых разных возрастов, в финал вышли девять претенденток на победу. Но больше всех голосов набрала самая юная модель. Фаворитом у голосующих стала годовалая петербурженка Ника Калюжная. Она набрала сразу 277 «лайков»! И именно ей достается звание «Мисс «КП» в маске – самые красивые глазки».

Фото малышки, конечно, выложила мама. А теперь вся семья Ники запомнит 2020 год не только из-за коронавируса, но и из-за первой настоящей славы девочки. Ведь приз в этом конкурсе – оказаться на страницах газеты с тиражом в сотни тысяч экземпляров. Не каждая начинающая модель может таким похвастаться!

К слову, пока все взрослые и детки постарше пережидают самоизоляцию, Ника не сильно соскучилась по той, «докарантинной» жизни. Ведь она только начала открывать для себя мир – пусть и совсем недолгими прогулками у дома.

– Ника только начала ходить, а значит, и активно познавать мир на улице – прямо в середине самоизоляции, – говорит мама победительницы Юлия. – Спасибо всем голосовавшим за нас!

Поздравляем с победой!

КСТАТИ

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