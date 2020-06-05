Планетарий №1 в Санкт-Петербурге назвал себя храмом и решил выйти из карантина с 5 июня. Первым посетителем станет Роспотребнадзор

С 5 июня в преддверии больших православных праздников, в том числе Троицы, которую верующие в 2020 году будут отмечать 7 июня, в Санкт-Петербурге открылись церкви и храмы. Эта новость сотрудников Планетария №1 на Обводном канале заставила задуматься: а чем они хуже?

- В Петербурге насчитывается более 268 храмов, а Планетариев всего два (один старый и один новый), - написал на своей страничке в соцсети руководитель площадки Евгений Гудов. - Как минимум все социально значимые институты должны быть в равных условиях. Мы никоим образом не хотим ущемить чувства верующих, а просим, чтобы права тех, кто развивает науку, технологии, образование были должным образом соблюдены и ситуация со снятием ограничительных мер не была настолько абсурдной.

Результатом таких рассуждений стал вопрос, который задали в соцсетях и на сайте «Планетария №1» подписчикам.

- «Как вы считаете, является ли Планетарий – храмом науки и технологий?»

Результат оказался предсказуем. Соскучившиеся по культурной жизни петербуржцы в абсолютном большинстве проголосовали за такую точку зрения. В итоге накануне планетарий анонсировал свое открытие.

«Крупнейший планетарий в мире. Храм науки и технологий. Открываемся 5 июня», - гласило объявление на сайте.

И уточнение - с соблюдением всех санитарных норм: обязательное наличие масок и перчаток, социальная дистанция не менее полутора метров, максимум 90 человек в помещении. И рекомендация, такая же как в поправках по храмам – гражданам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями от посещения воздержаться.

Сначала объявление на сайте Планетария выглядело так Фото: скриншот

- Вчера было множество звонков, - рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» Евгений Гудов. – Люди интересовались, в каком режиме будем работать, можно ли уже покупать билеты.

Кто предсказуемо не оценил аналогию и инициативу, так это петербургский Роспотребнадзор. Ведомство официально и публично выдало планетарию предостережение.

- В целях профилактики нарушений обязательных требований в адрес ООО «Планетарий 1» выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения на территории Санкт-Петербурга новой коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Евгений Гудов подтвердил «Комсомолке», что предостережение получено.

- Они направили его на нашу электронную почту, мы обнаружили его вчера вечером, - пояснил наш собеседник. – Мы официально ответили: попросили специалистов Роспотребнадзора приехать и посмотреть, что у нас все готово, приняты все санитарно-эпидемиологические меры. И что у нас явно безопасней, чем в тех же банках, или у стоек кафе, которые работают навынос, но перед ними всегда толпятся очереди. Даже на Невском проспекте и то опаснее, чем у нас.

В итоге к объявлению на сайте добавилось уточнение: сегодня, 5 июня, планетарий работает только для сотрудников Роспотребнадзора. Вход для них, кстати, свободный.

Найдите одно отличие Фото: скриншот

- Мы открылись для них и ждем, что они приедут, - говорит Евгений Гудов. – Надеемся, что разрешат принимать посетителей. Если нет, будем думать, что делать дальше, пока рассматриваем разные варианты работы. Это не было шуткой, если бы не предостережение, мы бы действительно начали работу. Кроме того, мы хотели таким образом привлечь внимание к сложившейся ситуации. Открывать церкви, многие из которых, кстати, тоже имеют музейный ОКВЭД, но при этом не разрешать работать музеям – нам кажется это несправедливым и нелогичным.