Театр «ЛДМ. Новая сцена» покажет мюзикл «Мастер и Маргарита – пари дьявола»
В течение трех дней, с 5 по 7 июня, на STAY покажут нашумевший мюзикл «Мастер и Маргарита». За это время зрители увидят три акта постановки - каждый по 50 минут.
66 артистов, занятых в спектакле, разыграют магическое противостояние Добра и Зла. Среди них – ярчайшие звезды российских мюзиклов. Роль Воланда исполнит известный певец Денис Клявер. Мастером будет Антон Авдеев, а Маргаритой — любимая петербуржцами певица Анастасия Макеева. Геллу сыграют Кристина Кузьмина и Мария Лагацкая, а Пилата — Вячеслав Штыпс.
Создатели обращают внимание и на другие мистические цифры, которые вплетены в историю этого мюзикла.
66 декораций сменяется на сцене во время спектакля. 666 костюмов создал для «Мастера и Маргариты» знаменитый венгерский художник-постановщик Кентауэр (Эркель Ласло), автор художественной концепции всемирно известных мюзиклов «Бал Вампиров», «Призрак Оперы» и «Оливер».
Музыку к постановке написали 6 композиторов: Антон Танонов, Ольга Томаз, Сергей Рубальский, Ирина Долгова, Олег Попков, Александр Маев. И, конечно, вот уже 6 лет мюзикл «Мастер и Маргарита» радует зрителей по всему миру.
КОНКРЕТНО
5 – 7 июня.
Билеты от 300 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU