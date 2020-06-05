2020-06-05T14:57:55+03:00
Досуг

Театр «ЛДМ. Новая сцена» покажет мюзикл «Мастер и Маргарита – пари дьявола»

Трансляция спектакля пройдет на онлайн-платформе STAY
Маргарита РЕПИНА
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Мюзикл радует зрителей уже 6 лет. Фото: предоставлено организаторами.Мюзикл радует зрителей уже 6 лет. Фото: предоставлено организаторами.
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В течение трех дней, с 5 по 7 июня, на STAY покажут нашумевший мюзикл «Мастер и Маргарита». За это время зрители увидят три акта постановки - каждый по 50 минут.

66 артистов, занятых в спектакле, разыграют магическое противостояние Добра и Зла. Среди них – ярчайшие звезды российских мюзиклов. Роль Воланда исполнит известный певец Денис Клявер. Мастером будет Антон Авдеев, а Маргаритой — любимая петербуржцами певица Анастасия Макеева. Геллу сыграют Кристина Кузьмина и Мария Лагацкая, а Пилата — Вячеслав Штыпс.

Создатели обращают внимание и на другие мистические цифры, которые вплетены в историю этого мюзикла.

66 декораций сменяется на сцене во время спектакля. 666 костюмов создал для «Мастера и Маргариты» знаменитый венгерский художник-постановщик Кентауэр (Эркель Ласло), автор художественной концепции всемирно известных мюзиклов «Бал Вампиров», «Призрак Оперы» и «Оливер».

Музыку к постановке написали 6 композиторов: Антон Танонов, Ольга Томаз, Сергей Рубальский, Ирина Долгова, Олег Попков, Александр Маев. И, конечно, вот уже 6 лет мюзикл «Мастер и Маргарита» радует зрителей по всему миру.

КОНКРЕТНО

5 – 7 июня.

Билеты от 300 рублей.

www.staystay.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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