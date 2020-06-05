Более 130 предпринимателей обратились за бесплатными консультациями в LEGAL to BUSINESS

За два месяца в бюро юридических стратегий LEGAL to BUSINESS поступило более 130 заявок от предпринимателей на бесплатные консультации, которые проходили в рамках программы по помощи бизнесу, пострадавшему от ограничительных мер во время пандемии. Программа действовала в партнерстве с Ассоциацией собственников и арендаторов стрит-ритейла.

Чаще всего за помощью обращались рестораторы – на них приходится более 41% от общего количества обращений. На втором месте - салоны красоты и косметологии (29 %), на третьем - представители розничной торговли непродовольственными товарами (19%). Остальные запросы были от строительных компаний.

В топ-3 основных обращений вошли: вопросы трудового права (оформление дистанционного режима работы, варианты сокращения расходов на фонд оплаты труда и пр.), правовые аспекты интеграции e-commerce в бизнес-процессы, способы применения государственных мер поддержки. В числе популярных запросов было составление писем, претензий, а также подготовка ответов на них.

Во время консультаций предприниматели уточняли, как расторгать и изменять договоры, отказываться от исполнения обязательств, а также как применять положение ст. 401 ГК РФ о форс-мажоре. Кроме того, юристы бюро LEGAL to BUSINESS выступили медиаторами по ряду обращений в конфликте «арендодатель – арендатор». Им удалось найти приемлемые решения для обеих сторон.

- В период неопределенности становятся особенно важны взаимовыручка и горизонтальные связи. Мы надеемся, что наши консультации помогли предпринимателям сохранить бизнес, - говорит Светлана Гузь, управляющий партнер LEGAL to BUSINESS.