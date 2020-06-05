2020-06-05T17:08:03+03:00
Общество

В Ленобласти вырос интерес к спутниковым «тарелкам» МТС

На увеличение показателей повлияло в том числе непривычно раннее начало дачного сезона
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В Ленобласти вырос интерес к спутниковым «тарелкам» МТС. Фото предоставлено пресс-службой МТС.В Ленобласти вырос интерес к спутниковым «тарелкам» МТС. Фото предоставлено пресс-службой МТС.
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Интерес жителей Петербурга и Ленинградской области к спутниковому телевидению растет от месяца к месяцу. Так, в мае и апреле рост количества подключений Спутникового ТВ МТС в Ленинградской области превысил аналогичный мартовский показатель более чем на 50%. В отдельных каналах продаж показатель достиг двукратного роста. Как отметили в МТС, это связано не только с сезонным фактором. На увеличение показателей повлияло непривычно раннее начало дачного сезона – значительная часть петербуржцев, перешедших на удаленный режим работы или находящихся в вынужденном отпуске, переехали за город.

- В данный момент МТС – единственная компания в России, обеспечивающая телетрансляции во всех средах и имеющая возможность комбинировать их с другими продуктами Группы. Это делает наши условия по подключению спутникового ТВ более привлекательными: специальный тариф позволяет одновременно подключить «тарелку» и организовать мобильный доступ в интернет для нескольких устройств по выгодной цене. У жителей региона появляется дополнительная возможность сэкономить, а это важно в текущих непростых условиях. Мы даем широкий выбор контента, и я уверен, что каждый сможет найти для себя интересные каналы, будь то спорт или кино, информационные программы или передачи, посвященные хобби, - прокомментировал директор по продажам на массовом рынке МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Георгий Чуравцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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