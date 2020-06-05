Рэпер Батишта выпустил саундтрек «Антихит» для проекта «Пережить, чтобы помнить»

Российский рэп-музыкант Батишта (Кирилл Петров) написал композицию, вдохновившись идеей экспериментального проекта «Пережить, чтобы помнить», где наши современники вживаются в роли участников войны. «Антихит» – песня о преодолении себя, о вере и мире, которыми нужно дорожить.

- Каждый из нас может стать героем своего времени. Давайте будем верны себе, не будем бояться никаких вызовов времени и всегда будем нацелены только на успех, невзирая на препятствия на жизненном пути! – говорит Батишта.

В начале 2000-х Батишта познакомился с Децлом, гастролировал с ним в качестве МС, параллельно он сочинял и записывал собственную музыку.

Фото: предоставлено организаторами.

В 2005 году артист стал соавтором песен группы «Банд’Эрос» и также стал участником коллектива. С 2011 года Батишта занялся сольной карьерой. На его счету альбомы «5010», EP – сборник «Реверс» и альбом «Версия 6». Батишта записывал совместные песни с «Дискотекой Аварией» («Лабиринт»), Сати Казановой («Чувство легкости»), певицей Ромади («Формула любви» – OST «Восемь первых свиданий»).

Второй сезон социального интернет-шоу «Пережить, чтобы помнить» объединит 12 серий в жанре «докуреалити». Съемки стартовали весной 2020 года и будут проходить в разных регионах России – от Удмуртии до Кавказа, от Воронежа до Калининграда, а также в Беларуси. Увидеть военные подвиги в исполнении современных парней и девушек можно будет в Сети с июня по ноябрь.